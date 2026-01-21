Нови възможности за туристическия бизнес с B2B МАTCHMAKING PLATFORM и байерска програма на Ваканция&СПА Експо

По-малко от месец остава до старта на българското туристическо изложение Ваканция&СПА Експо в София. От 12 до 14 февруари форматът ще се проведе в Интер Експо Център, предоставяйки още възможности за бизнеса чрез внедряване за първи път на B2B МАTCHMAKING PLATFORM и международна байерска програма. Изложението се организира от Интер Експо Център, с подкрепата на Министерството на туризма на Република България

В началото на 2026г. Ваканция&СПА Експо отчита силен чуждестранен интерес. Освен от България, потвърдения са участия на компании от различни туристически сегменти, държавни структури и браншови организации от Италия, Австрия, Сърбия, Гърция, Румъния, Турция, Индия, Алжир, Уганда, Сейшели, Мавриций, Узбекистан. Голям е интересът от Монголия, Китай, Виетнам, Кипър, Република Северна Македония, Армения. Това превръща изложението във важен международен формат за Балканите и Източна Европа, чието последно издание събра над 18 000 души.

Развивайки концепцията, през тази година организаторите за първи път предоставят B2B МАTCHMAKING PLATFORM. От 12 до 14 февруари тя ще дава възможност на изложителите да установяват селективен контакт с посетители. Участниците ще могат да презентират продукти и подготвят предварителни оферти към контрагентите.

Паралелно с това байерска програма ще създаде перспективи за още повече бизнес партньорства. В нея бизнес-посетители ще посещават предварително селектирани компании, отговарящи на сектора им на дейност и продуктите и услугите, от които се нуждаят. Предварително ще се уговарят и планират срещи с байери и други участници в изложението.

Тематично обособяване

От 12 до 14 февруари Ваканция&СПА Експо 2026 ще даде възможност да посетим обособените „Зала България“, „Зала Европа“, „Зала Свят“ и DIGITAL BOX зона.

„Зала България“ събира български общински и държавни структури, регионални сдружения, български хотели, музеи и атракциони. Чуждестранните и общински структури и бордове по туризъм, фирмите с дигитални решения за туризма, хотели и комплекси за настаняване в България и Европа, туристически компании за пътувания в Стария континент, винен туризъм, компании и доставчици на продукти и услуги за туризма, обединява „Зала Европа“. В „Зала Свят“ откриваме български и международни туроператори и турагенции за почивки в цял свят, посолства и съпътстващи туризма услуги.

DIGITAL BOX обединява дигитални агенции, софтуерни разработчици, участници с решения за маркетинга, AI инструменти, брандинг, онлайн реклама и оптимизация, софтуер и онлайн платформи, облачни технологии, резервации, продажби и др. Спиращи дъха автомобили пък ще изпълнят зали 5 и 1 на Интер Експо Център. Класическите возила пристигат в София за 3-ия Пролетен Авто-ретро салон благодарение на Софийски авто-ретро клуб и Интер Експо Център.

13 февруари ще е денят на очакваната с интерес от целия бранш TravelX Conference: Новото лице на туризма. Организирана от Urbo Studio, Digital4 Business Network и Интер Експо Център, тя ще събере лидери, предлагащи ключови иновации за туризма.

Ваканция&СПА Експо 2026 ще се проведе от 12 до 14 февруари в Интер Експо Център. Билетите за посещение ще откриете на www.iec.urboapp.com. На 14 февруари, Денят на влюбените, един билет ще важи за двама души.