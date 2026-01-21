НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
          Ново откритие в борбата срещу рака

          21 януари 2026 | 19:05 390
          Ваксина срещу рак на кожата, разработена от фармацевтичните компании Moderna и Merck, показва дълготрайни ползи за пациенти с високорисков меланом, сочат резултатите от петгодишно проследяване на участниците в клинични изпитвания, съобщава EuroNews.

          Експерименталната терапия, която в момента е във втора фаза на клинични тестове, комбинира индивидуално създадена mRNA ваксина на Moderna с имунотерапевтичен препарат на Merck. Данните показват, че при пациенти с напреднал меланом, преминали хирургично лечение, комбинираната терапия намалява риска от повторна поява на рака или смърт с 49% в сравнение с лечение само с имунотерапевтичен препарат.

          ,,Продължаваме да инвестираме в онкологичните приложения на нашата платформа заради окуражаващи резултати като тези, които показват потенциала на mRNA технологиите в лечението на рака“, заяви старши вицепрезидентът на Moderna Кайл Холън.

          Ваксината „обучава“ имунната система да разпознава раковите клетки по техните отличителни белези, а лекарството пречи на туморите да се „скриват“ от защитните сили на организма. Така имунните клетки получават ясен сигнал и могат по-успешно да унищожават раковите образувания.

          Kомпаниите разработчици очакват резултатите от трета фаза на клиничните изпитвания – последният етап преди евентуално одобрение, който трябва да потвърди ефективността на терапията при по-голям брой пациенти. Новото лечение е насочено към високорисков меланом – агресивна форма на рак на кожата, която може да се разпространи дори след оперативно отстраняване. По данни за 2022 г. в света са диагностицирани над 330 000 нови случая на меланом, като в Европейския съюз високорисковите форми засягат около 15 700 души годишно.

