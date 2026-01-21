ОГРОМЕН СКАНДАЛ! Външният министър: Поканата е изпратена 3 дни по-рано; Радев: Лъжа!

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев изрази съмнения и недоумение по повод разпространеното прессъобщение от президентството, с което се съобщава за получена покана от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп към българския президент Румен Радев за участие в инициатива, наречена „Съвет на мира“. Георгиев отбеляза, че поканата е получена в понеделник, 19 януари, но беше оповестена три дни по-късно, без да бъде дадена ясно изразена позиция от страна на президента Радев относно съдържанието на поканата или инициативата за мир в Газа и представения 20-точков план.

Според Георгиев, въпросът за причините за въздържанието на президента от заемане на ясна позиция по тези въпроси е основателен, особено като се има предвид, че Румен Радев не е бил поканван на високо ниво в САЩ през последните девет години, а сега, когато получава такава покана, не представя ясно намеренията си.

Министърът в оставка подчерта, че България трябва да заеме ясни, отговорни и категорични позиции по важни въпроси на международния дневен ред, особено предвид наближаващите избори. Той заяви, че българските граждани имат право да знаят каква външна политика провежда страната и към кое ценностно пространство принадлежи.

Отговорът на администрацията на президента не закъсня. Според официалното становище от „Дондуков“ 2, кореспонденцията за поканата от президента на САЩ е постъпила в президентската институция на 20 януари. В отговор на поканата, Румен Радев подчерта, че България в момента преминава през труден период, включващ подадените оставки от правителството след протестите в страната, и изрази очакването, че в бъдеще ще се създаде стабилна институционална среда за по-добро сътрудничество със САЩ за запазване на мира и сигурността.