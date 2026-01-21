Световният петролен пазар е изправен пред значителен излишък през първото тримесечие на 2026 г., обяви Международната агенция за енергията (МАЕ) в своя последен месечен доклад, цитиран от Ройтерс. Според експертите прекомерните доставки до момента успешно компенсират геополитическите рискове, които биха могли да доведат до смущения на пазара.

МАЕ прогнозира, че през първото тримесечие на 2026 г. глобалното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 4,25 милиона барела на ден. Такъв мащабен излишък би представлявал приблизително 4 процента от световното потребление.

Въпреки очаквания излишък, цените на петрола са нараснали с около 6 процента от началото на 2026 г. Това поскъпване се дължи на опасенията, свързани с геополитическата нестабилност и потенциални прекъсвания на доставките, които стимулират покупките на черното злато.

Като пример за тези геополитически сътресения, в началото на януари 2026 г. САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро в Каракас, призовавайки петролните компании да инвестират във Венецуела за увеличаване на производството. Това събитие обаче доведе до краткосрочно прекъсване на доставките от страната. Заплахите за евентуални американски удари срещу Иран също повишиха вероятността за намаляване на доставките, докато атаки с дронове и технически проблеми свиха предлагането от Казахстан.

„Ако няма значителни прекъсвания на доставките в Иран, Венецуела или по-нататъшни съкращения от други производители, то през първото тримесечие на 2026 г. вероятно ще е налице значителен излишък“, подчертаха от МАЕ. В доклада се допълва, че „засега свръхпредлагането осигурява известна сигурност на участниците на пазара и поддържа цените под контрол“.

Основна причина за нарастването на предлагането е, че Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, известни като ОПЕК+, започнаха да увеличават производството си през април 2025 г. след години на съкращения. Други ключови производители като САЩ, Гвиана и Бразилия също допринесоха за ръста. Въпреки това, ОПЕК+ са спрели повишенията на производството за първото тримесечие на 2026 г.

За цялата 2026 г. МАЕ прогнозира предполагаем излишък от 3,69 милиона барела на ден, което е леко намаление спрямо 3,84 милиона барела на ден, прогнозирани в доклада от миналия месец.

Агенцията също така коригира нагоре прогнозата си за растеж на световното търсене на петрол със 70 000 барела на ден, достигайки общо 930 000 барела на ден. Това се дължи на нормализирането на икономическите условия след митническите сътресения през 2025 г. и по-ниските цени на петрола в сравнение с тези от януари 2025 г.

МАЕ отбеляза, че е твърде рано да се оценят пълните последици от всички геополитически сътресения върху петролния пазар. Все пак уточниха, че блокадата на САЩ върху доставките на венецуелски петрол е намалила износа от страната с 580 000 барела на ден от декември 2025 г. до началото на януари 2026 г. Очакваният излишък ще се натрупа най-вече през първото тримесечие, когато световните рафинерии извършват планирана поддръжка и търсенето е по-ниско.

„С наближаването на сезонната поддръжка на рафинериите и намаляващото търсене на суров петрол, ще са необходими допълнителни намаления на производството на суров петрол“, предупреди базираната в Париж организация.

За разлика от МАЕ, Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) очакват по-бърз растеж на търсенето, прогнозирайки увеличение от 1,38 милиона барела на ден през 2026 г. Изчисления на Ройтерс на базата на данните на ОПЕК показват, че през 2026 г. почти ще има баланс между търсенето и предлагането, а не излишък.

По отношение на предлагането, МАЕ коригира нагоре прогнозата си за глобален растеж през 2026 г. до 2,5 милиона барела на ден от около 2,4 милиона барела на ден, прогнозирани през декември 2025 г. Агенцията очаква около 52 процента от този растеж да дойде от страни извън ОПЕК+.