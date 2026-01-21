Открит е дискусионният клуб „Украинско-български преглед“: Задълбочаване на културния и академичния диалог между България и Украйна

Дискусионният клуб „Украинско-български преглед“ беше официално открит в София, като събитието беше насочено към задълбочаване на културния и академичния диалог между България и Украйна. Първото събитие от клуба беше организирано от Института за литература при Българската академия на науките (БАН) и Посолството на Украйна и се проведе във вторник.

- Реклама -

В дискусията участваха проф. Михаил Неделчев, ръководител на департамент „Нова българистика“ в Нов български университет и председател на Сдружението на българските писатели, доц. Елка Трайкова, ръководител на секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН, и главен асистент д-р Владимир Колев от Катедрата по славянски литератури в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Онлайн в срещата се включиха доц. Остап Сливински, украински поет и литературовед, и доц. Оля Сорока, ръководител на катедра „Славянска филология“ в Лвовския национален университет „Иван Франко“.

Министър-съветникът на Посолството на Украйна д-р Анна Тертична, модератор на срещата, откри събитието, благодарейки на Драгомир Димитров, директора на „Централни хали“, за предоставеното пространство. Тя припомни, че през 1919 г. в София започва да излиза списание „Украинско-български преглед“, което е създадено благодарение на усилията на украински дипломати и български интелектуалци с цел да представи Украйна пред българската общественост и да насърчи двустранното сътрудничество, особено в хуманитарната сфера.

„Днешната среща поставя началото на дискусионен клуб като съвременна форма на продължение на инициативата „Украинско-български преглед – 2“ за 21. век, с цел да представяме нови теми, факти и открития за връзките между Украйна и България и тяхното място в европейския контекст“, подчерта д-р Тертична.

Посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук също благодари на присъстващите и подчерта, че Украйна и България последователно работят за укрепване на приятелството и за задълбочаване на разбирането за общото ни наследство. Тя отбеляза, че в навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабната руска агресия срещу Украйна, необходимостта от ясен глас на истината е по-голяма от всякога.

Встъпителни думи в началото на срещата каза и доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, ръководител на Издателския център „Боян Пенев“, която подчерта, че литературата е един от най-сериозните посланици в културния диалог и че чрез съвместните българо-украински проекти екипът е успял да изгради цялостна концепция за културния диалог между двата народа.

Доц. Елка Трайкова акцентира на значението на авангардната литература като фокус на първия проект и подчерта, че авангардните автори в двете литератури са имали обща идея за провокация и бунт срещу установените норми.

Главен асистент д-р Владимир Колев от Софийския университет представи издадените книги „Украински поетически авангард“ и „Български поетически авангард“, като посочи, че тези издания следва да се разглеждат като единно цяло. Той подчерта и важността на преводите в реализирането на проектите, като акцентира върху прецизността и творческия импулс, които преводът на поезия изисква.

Доц. Остап Сливински, украински поет и литературовед, се включи онлайн с видеообръщение, в което изрази възхищението си от съвместните проекти, отбелязвайки, че антологиите на българския и украинския авангард се превърнали в провокация за сериозно изследване.

Доц. Оля Сорока от Лвовския университет сподели своето лично и професионално преживяване от работата по превода на антологията, която определи като голямо предизвикателство.

Проф. Михаил Неделчев припомни историческите и културни връзки между България и Украйна и акцентира на ролята на Киевска Рус за разпространението на старобългарската писменост. Той също подчерта значението на създателите на антологиите и обясни, че проектите са необходимото преодоляване на дългогодишни литературни и идеологически догми.

В края на срещата се състоя разговор с публиката, в който присъстващите споделиха своите впечатления и идеи относно продължаването на културния и научния диалог между България и Украйна.