Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която през 2023 г. беше отделена от КОНПИ, е пред закриване. Днес пленарната зала на Народното събрание одобри на първо четене законопроект на ГЕРБ за изменения в Закона за Сметната палата, който предвижда именно това. Гласуването в парламента премина успешно, проправяйки пътя за съществени промени в антикорупционната рамка на страната.

След приемането на второ четене и обнародването му в „Държавен вестник“, Антикорупционната комисия ще бъде официално закрита. Нейните правомощия ще бъдат преразпределени между две ключови институции. Сметната палата ще поеме поддържането на имуществените декларации на висшите държавни служители, както и контрола върху потенциалния конфликт на интереси. Съгласно законопроекта на ГЕРБ, реалната борба с корупцията ще бъде възложена на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) към Министерството на вътрешните работи.

Идеята за закриване на КПК не е нова. Първи „ДПС-Ново начало“ излязоха с подобно искане още през лятото, мотивирайки се с твърдението, че дейността на КПК „се дублира“ с други институции. Предложението на партията, свързвана с Делян Пеевски, целеше функциите на Антикорупционната комисия да се прехвърлят към Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Сметната палата. Този законопроект обаче получи подкрепа единствено от независимите депутати, отцепили се от „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) на Ахмед Доган.

От коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) също имаха свое виждане за реформа. Те настояваха за създаването на по-малка „Комисия за превенция на корупцията“. Според тяхното предложение, новата структура е трябвало да се занимава единствено с аналитична дейност – свързана с конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията. Разследващите функции на досегашната КПК е трябвало да бъдат поети от държавното следствие. ПП-ДБ също така предлагаха деполитизиране на избора на председатели чрез квоти за президента, парламента и съдебната власт. Тази идея също не срещна широка подкрепа, като за нея гласуваха само „Възраждане“ и АБВ.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов изрази опасения, че разформироването на КПК може да „замете следите на Борисов и Пеевски“. Той коментира, че законопроектът на ГЕРБ е „преписан от ДПС-НН“, като единствената разлика е, че с него „се гарантира мястото на определени служители, които да действат като бухалка срещу опозицията“.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за сериозни рискове. Според него, при преместването на функциите на КПК към Сметната палата и ГДБОП, приетият законопроект ще доведе до унищожаване на стари данни от разследвания, което може да прикрие корупционни практики. Междувременно, по предложение на ГЕРБ, срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на едва три дни, докато предложението на Божанов за 30-дневен срок не беше прието.