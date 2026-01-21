Партия „Величие“ изпрати официален сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор на Република България, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание. Повод за жалбата е тежко посегателство срещу инж. Станислав Жулев, който е член и официален координатор на партията за региона на Гоце Делчев, съобщиха от пресцентъра на „Величие“.

Сигналът описва нападение, при което пострадалият е бил пребит с дървени пръти. По време на инцидента са отправени преки смъртни заплахи, което дава основание за данни за опит за тежко престъпление срещу личността. Нападателите са отправяли реплики като „Ще те убием“ и са демонстрирали намерение за довършване на деянието с думите: „Да го удавим в канала!“. След физическото насилие, те са отправили и последваща заплаха: „Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим“.

От политическата формация подчертават, че случаят притежава ясно изразен институционален и политически контекст, който налага провеждането на самостоятелна и задълбочена проверка. „Величие“ настоява за незабавни процесуално-следствени действия, които да доведат до установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички евентуални съучастници.

Партията апелира също така за спешно предприемане на мерки за защита на инж. Станислав Жулев и неговото семейство, предвид сериозността на отправените заплахи и характера на нападението.