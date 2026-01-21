НА ЖИВО
          По навик: Александър Везенков най-добър за Олимпиакос

          Гърците победиха Макаби Тел Авив с резултат 100:93

          21 януари 2026 | 09:12
          Снимка: БГНЕС
          Александър Везенков беше сред най-добрите при успеха на Олимпиакос със 100:93 точки над Макаби Тел Авив в мач от 23-тия кръг на Евролигата.

          Крилото приключи с 28 точки, шест борби, една асистенция и само една грешка за коефициент на полезно действие от 32.

          Везенков вкара 10 от 14-те си стрелби от игра, в това число и шест пъти от осем опита от зоната за три точки.

          Това бе беше поредна среща номер 5 с поне 24 точки в Евролигата и единадесети последователен мач с двуцифрен точков актив в турнира. 

          Другият герой за победителите в срещата беше Никола Милутинов. Сръбският център завърши с 13 точки и 9 борби, но напусна игра с аркада няколко минути преди края. 

          За Макаби Роман Соркин бе най-резултатен с 21 точки, а 15 прибави Джеф Даунтин.

