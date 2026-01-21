Поканата на президента Доналд Тръмп към Румен Радев за участие в „Съвет на мира“ предизвика политическо напрежение

Поканата на текущия президент на Америка, Доналд Тръмп, към Румен Радев, който депозира оставката си като държавен глава във вторник в Конституционния съд, за участие в „Съвет на мира“ предизвика политическо напрежение и размяна на реплики, предаде репортер на БГНЕС.

- Реклама -

Поканата

Днес по обед от президентството разпространиха информацията за отправената покана към Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация.

„В отговора си до текущия президент на Америка, Доналд Тръмп, българският държавен глава подчертава значението на мирните инициативи на Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти. Румен Радев изразява надежда, че оказаната от Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план. Президентът Радев откроява и признанието за българската дипломация с назначаването на български дипломат като Върховен представител за Газа в Съвета за мир“, се казва в съобщението.

В отговора си българският държавен глава прави преглед и на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите. Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.

Георг Георгиев: Радев обяви за поканата на Тръмп три дни по-късно

Външният министър Георг Георгиев изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава, с което на българската общественост се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от текущия президент на Америка, Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като „Съвет на мира“.

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ. До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред, заяви първият ни дипломат.

По думите му възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент.

Министърът счита, че в условията на засилена международна динамика и с оглед на предстоящите избори в България, темите от международния дневен ред изискват ясни, отговорни и категорични позиции.

„Българските граждани имат право да знаят къде се намира страната ни, какви позиции защитава, каква политика провежда и към кое ценностно и цивилизационно пространство принадлежи.“, заяви министър Георгиев.

Само през последната година България завърши ключови етапи от своя интеграционен процес, включително пълноправното си участие в Шенген и присъединяването към еврозоната – стратегически решения с дългосрочен характер, по които към момента липсва публична позиция от страна на държавния глава.

Правителството на Република България, ръководено от министър-председателя Росен Желязков, последователно и отговорно ще продължи да изпълнява своите ангажименти в рамките на конституционния си мандат, отстоявайки европейската идентичност на България, принадлежността ѝ към Европейския съюз, както и ролята ѝ на надежден партньор в трансатлантическото пространство и съюзник в НАТО.

Президентството: Поканата от Тръмп е получена на 20 януари

Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите. Това заявиха от администрацията на президентството след коментара на външния министър.

Пеевски поиска България да се включи в инициативата на Тръмп

От политическите партии позиция изрази ДПС-Ново начало. Нейният лидер Делян Пеевски изрази позицията, че страната ни трябва да се включи в „Съвет на мира“.

„За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони“, подчерта Пеевски.

Той настоява страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред.