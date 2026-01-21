Поканата на президента Доналд Тръмп към Румен Радев за участие в „Съвет на мира“ предизвика политическо напрежение

Поканата на текущия президент на Америка, Доналд Тръмп, към Румен Радев, който депозира оставката си като държавен глава във вторник в Конституционния съд, за участие в „Съвет на мира“ предизвика политическо напрежение и размяна на реплики, предаде репортер на БГНЕС.
Поканата
Днес по обед от президентството разпространиха информацията за отправената покана към Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация.
В отговора си българският държавен глава прави преглед и на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите. Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.
Георг Георгиев: Радев обяви за поканата на Тръмп три дни по-късно
Външният министър Георг Георгиев изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава, с което на българската общественост се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от текущия президент на Америка, Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като „Съвет на мира“.
Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ. До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред, заяви първият ни дипломат.
По думите му възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент.
Министърът счита, че в условията на засилена международна динамика и с оглед на предстоящите избори в България, темите от международния дневен ред изискват ясни, отговорни и категорични позиции.
Само през последната година България завърши ключови етапи от своя интеграционен процес, включително пълноправното си участие в Шенген и присъединяването към еврозоната – стратегически решения с дългосрочен характер, по които към момента липсва публична позиция от страна на държавния глава.
Правителството на Република България, ръководено от министър-председателя Росен Желязков, последователно и отговорно ще продължи да изпълнява своите ангажименти в рамките на конституционния си мандат, отстоявайки европейската идентичност на България, принадлежността ѝ към Европейския съюз, както и ролята ѝ на надежден партньор в трансатлантическото пространство и съюзник в НАТО.
Президентството: Поканата от Тръмп е получена на 20 януари
Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите. Това заявиха от администрацията на президентството след коментара на външния министър.
Пеевски поиска България да се включи в инициативата на Тръмп
От политическите партии позиция изрази ДПС-Ново начало. Нейният лидер Делян Пеевски изрази позицията, че страната ни трябва да се включи в „Съвет на мира“.
Той настоява страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред.