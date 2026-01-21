НА ЖИВО
          Поканата за Румен Радев от Доналд Тръмп за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на оставката му

          21 януари 2026 | 20:58
          Снимка: БГНЕС
          Поканата за Румен Радев от текущия президент на Америка, Доналд Тръмп, за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на оставката му, обявиха от президентството.

          „Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари“, съобщиха от президентството в отговор на критиките от външния министър в оставка Георг Георгиев.

          Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите. Тъй като поканата да представлява България в Съвета за мир е персонална към държавния глава Румен Радев, в своя отговор до президента Доналд Тръмп българският президент прави преглед на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите.

          Затова Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.

          От президентството уточниха за „Труд news“, че поканата е в лично качество, което не предполага опция да бъде посочван друг представител на България.

          По-рано външният министър Георг Георгиев реагира остро след разпространеното от прессекретариата на президента съобщение, в което се посочва, че Румен Радев е получил покана от американския президент Доналд Тръмп да се включи в неговата инициатива „Съвет за мир“.

          Георгиев заявява, че поканата е изпратена по официален ред в неделя, а три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на премиера Желязков във форума в Давос, Радев избира да обяви нейното получаване, но без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ:

          „Три дни по-късно, когато ние заминаваме вече за Давос и тази информация вече е известна, той се хвали с това, че има писмо и покана, но не казва как ще отговори на нея. Очевидно това е някакво въздържание от заемане на позиция – популярно за него поведение – защото се притеснява да каже на българите в коя именно част на външнополитическия спектър се позиционира неговият бъдещ политически проект“, заяви Георгиев.

