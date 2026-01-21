Политическият разпад: президентството, БСП и краят на една илюзия

В обстоен и остър разговор Румен Овчаров направи критичен анализ на оставката на Румен Радев, ролята на президентската институция и състоянието на БСП. По думите му Радев е пропуснал ключови исторически възможности да се разграничи от модела „Борисов–Пеевски“, а служебните му правителства не са донесли реална промяна в управлението на страната.

Овчаров отправя тежка критика към ръководството на БСП, което според него е в дълбока политическа и морална криза, откъснато от избирателите си и загубило историческата си роля. Той прогнозира, че партията може дори да не влезе в парламента, като вижда единствен шанс за възраждане в радикално обновление или създаване на нова лява формация. Разговорът поставя и по-широк контекст – геополитически промени, разместване на елити и предстоящи политически сътресения в България.