НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Политическият разпад: президентството, БСП и краят на една илюзия

          21 януари 2026 | 21:14 280
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В обстоен и остър разговор Румен Овчаров направи критичен анализ на оставката на Румен Радев, ролята на президентската институция и състоянието на БСП. По думите му Радев е пропуснал ключови исторически възможности да се разграничи от модела „Борисов–Пеевски“, а служебните му правителства не са донесли реална промяна в управлението на страната.

          - Реклама -

          Овчаров отправя тежка критика към ръководството на БСП, което според него е в дълбока политическа и морална криза, откъснато от избирателите си и загубило историческата си роля. Той прогнозира, че партията може дори да не влезе в парламента, като вижда единствен шанс за възраждане в радикално обновление или създаване на нова лява формация. Разговорът поставя и по-широк контекст – геополитически промени, разместване на елити и предстоящи политически сътресения в България.

          В обстоен и остър разговор Румен Овчаров направи критичен анализ на оставката на Румен Радев, ролята на президентската институция и състоянието на БСП. По думите му Радев е пропуснал ключови исторически възможности да се разграничи от модела „Борисов–Пеевски“, а служебните му правителства не са донесли реална промяна в управлението на страната.

          - Реклама -

          Овчаров отправя тежка критика към ръководството на БСП, което според него е в дълбока политическа и морална криза, откъснато от избирателите си и загубило историческата си роля. Той прогнозира, че партията може дори да не влезе в парламента, като вижда единствен шанс за възраждане в радикално обновление или създаване на нова лява формация. Разговорът поставя и по-широк контекст – геополитически промени, разместване на елити и предстоящи политически сътресения в България.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Поканата за Румен Радев от Доналд Тръмп за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на оставката му

          Красимир Попов -
          Поканата за Румен Радев от текущия президент на Америка, Доналд Тръмп, за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на...
          България

          Енчев в „Контра“: Светът влиза в нов империализъм, а България отново рискува да остане последна

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Страхил Ангелов и Велизар Енчев очертаха мрачна, но откровена картина на глобалната политика. Според Енчев България исторически напуска „порочните съюзи“ последна...
          Политика

          Инициативата „Правосъдие за всеки“ проведе протест пред Съдебната палата с искане за отстраняване на Борислав Сарафов

          Красимир Попов -
          Инициативата „Правосъдие за всеки“ проведе протест пред Съдебната палата в София, с искане за незабавното отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, предаде репортер...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions