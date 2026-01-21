НА ЖИВО
          НачалоСвятИнциденти

          Поредна жп трагедия в Испания: Влак дерайлира край Барселона, машинист загина

          21 януари 2026
          Поредна тежка железопътна катастрофа беше регистрирана в Испания, след като пътнически влак дерайлира край Барселона, вследствие на паднала подпорна стена върху релсите.

          При инцидента е загинал машинистът на влака, а най-малко 20 души са ранени, съобщават местните власти. Четирима от пострадалите са с тежки наранявания и са настанени в болнични заведения.

          Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42 Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42

          Причина за срутването на подпорната стена са проливните дъждове през последните дни, които са компрометирали конструкцията и са довели до падането ѝ върху железопътната линия.

          Инцидентът се случва само два дни след друга тежка железопътна катастрофа в страната, при която два високоскоростни влака дерайлираха в автономната област Андалусия. Тогава 42 души загинаха, което превърна случилото се в една от най-тежките жп трагедии в Испания в последните години.

          Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42 Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42

