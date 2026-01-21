Поредна жп трагедия в Испания: Влак дерайлира край Барселона, машинист загина

Поредна тежка железопътна катастрофа беше регистрирана в Испания, след като пътнически влак дерайлира край Барселона, вследствие на паднала подпорна стена върху релсите.

При инцидента е загинал машинистът на влака, а най-малко 20 души са ранени, съобщават местните власти. Четирима от пострадалите са с тежки наранявания и са настанени в болнични заведения.

Причина за срутването на подпорната стена са проливните дъждове през последните дни, които са компрометирали конструкцията и са довели до падането ѝ върху железопътната линия.

Инцидентът се случва само два дни след друга тежка железопътна катастрофа в страната, при която два високоскоростни влака дерайлираха в автономната област Андалусия. Тогава 42 души загинаха, което превърна случилото се в една от най-тежките жп трагедии в Испания в последните години.