ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина

На брифинг в парламента депутати от ПП-ДБ алармираха, че отиващото си мнозинство е приело такива законодателни промени в Изборния кодекс, които на практика ще прокарат пътя за връщането на хартиените бюлетини и изцяло отпадане на машинното гласуване за вота напролет.

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви, че приетите промени са не само скандални, но и „атентат“ срещу честния вот на избирателите. По тази причина той призова българските граждани да бъдат в протестна готовност.

„Тези, които загубиха доверието на българските граждани, това правителство, което си отива, в момента знаят, че ще загубят изборите и се опитват да фалшифицират вота. Единственият начин да ги спрем е така, както спряхме бюджета: с протести. Ето защо, когато тръгне да влиза в зала, трябва да бъдем в протестна готовност, за да им кажем, че няма да стане по този начин. Ние ще се борим вътре в парламента, но за да може България да върви в правилна посока на развитие, трябва и гражданите да се борят на площада“, апелира Асен Василев.

На свой ред съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов обясни, че няма как да се въведе изцяло нова технология за гласуване два месеца преди изборите.

„Това е просто една димка, за да остане в крайна сметка само хартиеното гласуване. Не вярвам, че хората от протеста ще се съгласят на това“, посочи Божанов.

Той сподели пред медиите, че дори поддръжниците на скенерите по време на дебатите в комисията не са били запознати как точно работят тези устройства. И допълни, че Борисов и Пеевски са възложили на своите „подизпълнители“ от ИТН да свършат „мръсната работа“, докато от ГЕРБ и ДПС са решили да се скрият.

Ивайло Мирчев пък поиска от Борисов и Пеевски да оттеглят законодателните промени, или в противен случай „ще се сблъскат с юмрука на протестите“.