Президентът на Кипър Никос Христодулидис ще обяви две едностранни мерки в полза на кипърските турци. Според информация на Кипърската новинарска агенция, той е поискал одобрението на лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман за мерките, като едната е свързана със здравеопазването, а другата – с икономиката.

Христодулидис е потърсил подкрепата на Ерхюрман, тъй като „не желае да създава напрежение“ и „иска да изгради лични отношения“ със своя събеседник.

Междувременно бе съобщено, че специалният пратеник на ООН Мария Анхела Олгин ще се завърне на острова по-късно този месец, след като първо посети Женева, Брюксел и Вашингтон за „консултации“.

По време на престоя си в Кипър Олгин ще се срещне както с Христодулидис, така и с Ерхюрман, като президентът е поискал нова тристранна среща, подобна на проведената през декември.

Ерхюрман заяви, че се надява следващото посещение на Олгин на острова „да даде конкретни резултати, насочени към създаване на атмосфера за решение“, и подчерта, че кипърско-турската страна е „готова за срещата“.

„В съответствие с нашия ориентиран към резултати подход настояваме работата на техническо ниво да бъде ускорена преди тази среща и посещението на Олгин да доведе до конкретни резултати, насочени към създаване на атмосфера за решение“, заяви той.

Очаква се в седмиците след визитата на Олгин да се проведе нова разширена среща по кипърския въпрос с участието на двете страни на острова, трите държави-гаранти – Гърция, Турция и Обединеното кралство – както и ООН.

Информацията за плановете на Христодулидис за две едностранни мерки идва две години след като той обяви едностранен пакет от 14 мерки за кипърските турци.

Тогава правителството съобщи за премахване на ограничението за кипърски турци от смесени бракове, при които единият родител е гражданин на Република Турция, да придобиват гражданство на Република Кипър, въпреки че две години по-късно много кипърски турци все още остават без такова гражданство.

Сред останалите мерки бяха разширяване на списъка със стоки, които могат да преминават между двете части на Кипър по Регламента за Зелената линия, увеличаване на персонала на контролно-пропускателните пунктове и разширяване на пункта „Айос Дометиос“ в Никозия.

В сферата на здравеопазването кипърските турци получиха достъп до Института по неврология и генетика, а „извънредните и спешни фармацевтични нужди“ бяха поети от държавата.

Правителството започна и изплащане на вдовишки пенсии на кипърски турци, които имат право на такива, както и предостави възможност за участие в програми за човешки ресурси.

Кипърските турци, навършили 18 години, получиха право да издават Младежка културна карта, заредена със 220 евро за посещение на културни събития, а правителството пое ангажимент да въведе и „мерки за бърз транспорт“ за кипърско-турските деца, които всеки ден преминават през пункта „Ледра Палас“, за да посещават училище.