      сряда, 21.01.26
          Проф. Асен Асенов: Америка е твърде разделена, за да подкрепи амбициите на Тръмп към Канада и Гренландия

          21 януари 2026 | 14:37 580
          „Канадците приеха цялата тази риторика като национална обида“, обясни преподавателят в Американския университет във Вашингтон, проф. Асен Асенов, в предаването „Здравей, България“, коментирайки отношението към САЩ и поведението на Доналд Тръмп.

          Прогнозата на проф. Асенов за Съединените щати е, че страната е твърде разделена. „Част от хората са силно ентусиазирани, но по-голямата част – 75–85% според последните социологически проучвания, казват, че всъщност САЩ не трябва да посягат нито към Канада, нито към Гренландия“. Преподавателят припомни, че американският президент изяви амбиции за контрол над Гренландия, а преди година заяви, че иска Канада да стане 51-ят щат на САЩ.

          Когато беше попитан дали Тръмп ще обърне поглед към Канада след Гренландия, Асенов отбеляза, че най-острото изказване на форума в Давос беше това на канадския премиер Марк Карни.

          „Той каза буквално следното: „Ние късаме с досегашния световен ред. Има ново начало“. Съобщението му бе широко обсъждано в канадските медии. Канада и Америка имат традиционно много силни отношения, но в момента ситуацията е сериозна“,* добави той.

          Проф. Асенов допълни, че Канадците възприемат риториката на Тръмп като национална обида, и посочи, че Карни е заявил, че Канада трябва да търси съюз с други държави, които са „в средата“, за да може да се противопостави на политиката на Тръмп.

          Климатът в САЩ според Асенов е сегментиран. Проблемите в отношенията със САЩ и Европа го вълнуват от няколко аспекта:

          „Първият е докъде трябва да стигнат правомощията на американския президент, а вторият – възможно ли е Америка в XXI век да обявява завладяване на други територии?“, заяви той.

          Същевременно, Асенов обясни, че Конгресът на САЩ вече е започнал да ограничава правомощията на президента по отношение на решения за война. „Конгресът е органът, който може да обявява война. Въпреки това, в по-новата военна история на САЩ президентът често е предприемал военни действия без да се консултира с целия законодателен орган“, уточни той.

