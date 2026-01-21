Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София – Варна край Велико Търново

Протест срещу инвестиционно намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция тази сутрин. Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново.

Днес експертен съвет трябва да вземе решение дали проектът да бъде допуснат. Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на общината, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.