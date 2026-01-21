НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София – Варна край Велико Търново

          21 януари 2026 | 17:53 140
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Протест срещу инвестиционно намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция тази сутрин. Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново.

          - Реклама -
          ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина

          Днес експертен съвет трябва да вземе решение дали проектът да бъде допуснат. Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на общината, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.

          Протест срещу инвестиционно намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция тази сутрин. Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново.

          - Реклама -
          ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина

          Днес експертен съвет трябва да вземе решение дали проектът да бъде допуснат. Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на общината, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          България е сред страните с най-бързо растяща икономика в ЕС

          Пола Жекова -
          Австрийското търговско представителство ADVANTAGE AUSTRIA огласи резултатите от ежегодното допитване до австрийските инвеститори за бизнес климата в България. Проучването е проведено през октомври 2025...
          България

          Калоян Методиев пред Евроком: Радев никога не е крил своите проамерикански позиции (видео)

          Екип Евроком -
          С напускането на президента Румен Радев от поста и встъпването в длъжност на Илиана Йотова като нов държавен глава, България навлиза в променена политическа...
          Крими

          Заловиха почти килограм метамфетамин в автомобил във Видин след рутинна проверка

          Дамяна Караджова -
          985 грама метамфетамин са открити в автомобил във Видин на 19 януари. Колата, управлявана от 25-годишен мъж
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions