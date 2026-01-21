Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София – Варна край Велико Търново

Протест срещу инвестиционно намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция тази сутрин. Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново.
- Реклама -
Днес експертен съвет трябва да вземе решение дали проектът да бъде допуснат. Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на общината, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.
Протест срещу инвестиционно намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция тази сутрин. Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново.
- Реклама -
Днес експертен съвет трябва да вземе решение дали проектът да бъде допуснат. Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на общината, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.
Австрийското търговско представителство ADVANTAGE AUSTRIA огласи резултатите от ежегодното допитване до австрийските инвеститори за бизнес климата в България. Проучването е проведено през октомври 2025...