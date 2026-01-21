ПСЖ се провали в Лисабон

Спортинг (Лисабон) записа паметна победа срещу действащия европейски клубен шампион Пари Сен Жермен в предпоследния 7-и кръг от основната фаза на Шампионска лига. Макар и без голяма част от основните си футболисти, „лъвовете“ успяха да се наложат с 2:1 над тима на Луис Енрике, а големият герой беше Луис Суарес. Привлеченият през лятото от Алмерия нападател вкара и двата гола във вратата на парижани, а победното му попадение падна в 90-ата минута.

Старши треньорът на Спортинг Нуно Боржеш заложи в предни позиции на Луис Суарес, а зад колумбийския нападател действаха Жени Катамо, Тринкао и Максимилиано Араухо. В средата на терена си партнираха Хидемаса Морита и Жоао Симоеш, а четиримата бранители пред Руи Силва бяха Иван Фреснеда, Гонсало Инасио, Матеуш Рейш и Рикардо Мангаш.

Сред резервите на домакините останаха Даниел Браганса и Дзено Дебаст, а от състава липсваха контузените Усман Диоманде, Педро Гонсалвеш, Фотис Йоанидис, Едуардо Куарешма, Нуно Сантош, Жовани Кенда и Луиш Гилерме, както и наказаният Мортен Юлманд.

Кадровите проблеми в ПСЖ са по-малко и Луис Енрике подбра единайсеторка, която изглеждаше респектиращо. На вратата беше Люка Шевалие, защитното каре оформиха Уарен Заир-Емери, Маркиньос, Уилян Пачо и Нуно Мендеш, в халфовата линия стартираха Витиня, Фабиан Руис и Сени Маюлу, а звездната атака включваше Дезире Дуе, Усман Дембеле и Брадли Баркола.

На пейката личаха имената на Хвича Кварацхелия, Иля Забарний Лукас Бералдо и Гонсало Рамош, а травми оставиха извън групата за срещата Жоао Невеш, Канг-Ин Лий и Матвей Сафонов. Люка Ернандес беше наказан, докато Ашраф Хакими получи почивка след участието си в Купата на африканските нации.

ПСЖ под контрол над мача от самото начало, като се настани в противниковата половина и спокойно разиграваше топката. Спортинг пък се опитваше да изненада съперника с дълги извеждащи подавания. В 6-ата минута Нуно Мендеш комбинира с Фабиан Руис, който веднага шутира, но Руи Силва внимаваше.

Самият Мендеш също беше близо до това да открие резултата срещу бившия си отбор, но Руи Силва отново спаси. Домакините отговориха в 14-ата минута, когато много коварен удар на Жени Катамо мина на сантиметри от гредата. Последва още един шанс за ПСЖ, но изстрелът с глава на Сени Маюлу попадна право в ръцете на Руи Силва.

Мачът беше изключително динамичен и положенията пред вратата на домакините се редяха едно след друго. В 21-вата минута Витиня шутира мощно от границата на наказателното поле, но в аут. След центриране от корнер капитанът Маркиньос също пропусна да се разпише, а удар на Баркола беше блокиран от бранител на Спортинг.

В края на полувремето още един гол на ПСЖ не беше зачетен, този път заради засада на Усман Дембеле, който освен това фаулира Руи Силва. Спортинг все по-рядко съумяваше да задържи топката и да се организира за контраатака. „Зелено-белите“ обаче действаха много компактно и с малко късмет успяха да удържат нулевото равенство до почивката.

Втората част отново стартира с надмощие на Пари Сен Жермен. В 51-вата минута Витиня стреля силно, но и много неточно. Спортинг постепенно започна да намира пространства за контрите си и при една от тях Тринкао имаше шанс да даде аванс на Спортинг, но ударът му не попадна в очертанията на вратата.

Усман Дембеле засече центриране от десния фланг и простреля Руи Силва, но за трети път гол на парижани беше отменен, защото носителят на „Златната топка“ се намираше в положение на засада. Не след дълго Дембеше се отскубна в наказателното полеи потърси десния ъгъл, но стражът на Спортинг изби.

В средата на второто полувреме в игра се появи и Кварацхелия, а ПСЖ продължи да вдига темпото. Жени Катамо беше най-опасният футболист на Спортинг и в 73-тата минута спечели корнер, след който се стигна до кратко разбъркване и Луис Суарес прати топката във вратата на Шевалие.

ПСЖ нямаше нужда от много време, за да стигне до изравнително попадение. В 79-ата минута Кварацхелия получи топката от Дембеле и в характерния си стил преодоля съперников бранител, след което намери далечния ъгъл на вратата – 1:1. Луис Енрике веднага предприе смяна, като пусна Иля Забарний на мястото на Фабиан Руис, а тимът му продължи да атакува с всички сили.