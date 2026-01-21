НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радостин Василев: МЕЧ няма да се влее в проекта на Румен Радев

          21 януари 2026 | 10:17 840
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев коментира пред журналисти в Народното събрание оставката на президента Румен Радев пред Конституционния съд и заявката му за влизане в политиката. Василев категорично отхвърли възможността членове или експерти от МЕЧ да се присъединят към евентуалния политически проект на държавния глава.

          - Реклама -

          „Прилив от МЕЧ към проекта на Радев няма да има нито избиратели, нито експерти, нито политици“, подчерта Радостин Василев, като допълни, че не гледа на новата инициатива на президента „любовно“. Той изтъкна, че партията му не може да работи с „Весела Лечева, Копринков, Ушев и корупционерите около Радев“. Василев отправи призив към държавния глава, заявявайки: „Проявата на смелост е да се отървеш от тези хора“, като същевременно му пожела успех в политическата сфера и изрази очакване да работят заедно в бъдещата политика.

          В рамките на същия брифинг, лидерът на МЕЧ засегна и измененията в Изборния кодекс, приети в Комисията по конституционни и правни въпроси. Според него тези промени представляват „саботаж на изборите“ и са „последно ’20’ от управляващото мнозинство, което сдава властта позорно след протестите“. Василев изрази опасения, че целта на тези действия е напълно премахване на машинното гласуване.

          „Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване“, алармира Василев. Той добави, че „страхът им дали от нови, или стари партии е толкова голям, че са изпаднали в истерия в Правна комисия“. Радостин Василев уточни, че МЕЧ подкрепя използването на техника там, където е приложимо, но остро критикува момента на промените.

          „Не е сега моментът точно в последния момент да се променя Изборният кодекс и да се въвеждат машини. Както и КПК – защо я закриват един месец преди изборите? Не се прави така в една правова държава“, категоричен е Василев. Той коментира и словесната размяна между него и Ивелин Михайлов от „Величие“ в пленарната зала на Народното събрание, описвайки ситуацията с метафората: „Има един филм 12 маймуни за една лудница, където се развива действието. Тези дойдоха, видяха как изглеждат нещата в парламента, научиха си стаята за една година и сега си тръгват.“

          В заключение от МЕЧ определиха като „лош вкус и грешка на президента, че дава третия мандат на Доган“. Радостин Василев заяви директно, че „Доган е вреден за държавата и трябва да бъде арестуван“, подчертавайки острата си позиция спрямо почетния председател на ДПС.

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев коментира пред журналисти в Народното събрание оставката на президента Румен Радев пред Конституционния съд и заявката му за влизане в политиката. Василев категорично отхвърли възможността членове или експерти от МЕЧ да се присъединят към евентуалния политически проект на държавния глава.

          - Реклама -

          „Прилив от МЕЧ към проекта на Радев няма да има нито избиратели, нито експерти, нито политици“, подчерта Радостин Василев, като допълни, че не гледа на новата инициатива на президента „любовно“. Той изтъкна, че партията му не може да работи с „Весела Лечева, Копринков, Ушев и корупционерите около Радев“. Василев отправи призив към държавния глава, заявявайки: „Проявата на смелост е да се отървеш от тези хора“, като същевременно му пожела успех в политическата сфера и изрази очакване да работят заедно в бъдещата политика.

          В рамките на същия брифинг, лидерът на МЕЧ засегна и измененията в Изборния кодекс, приети в Комисията по конституционни и правни въпроси. Според него тези промени представляват „саботаж на изборите“ и са „последно ’20’ от управляващото мнозинство, което сдава властта позорно след протестите“. Василев изрази опасения, че целта на тези действия е напълно премахване на машинното гласуване.

          „Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване“, алармира Василев. Той добави, че „страхът им дали от нови, или стари партии е толкова голям, че са изпаднали в истерия в Правна комисия“. Радостин Василев уточни, че МЕЧ подкрепя използването на техника там, където е приложимо, но остро критикува момента на промените.

          „Не е сега моментът точно в последния момент да се променя Изборният кодекс и да се въвеждат машини. Както и КПК – защо я закриват един месец преди изборите? Не се прави така в една правова държава“, категоричен е Василев. Той коментира и словесната размяна между него и Ивелин Михайлов от „Величие“ в пленарната зала на Народното събрание, описвайки ситуацията с метафората: „Има един филм 12 маймуни за една лудница, където се развива действието. Тези дойдоха, видяха как изглеждат нещата в парламента, научиха си стаята за една година и сега си тръгват.“

          В заключение от МЕЧ определиха като „лош вкус и грешка на президента, че дава третия мандат на Доган“. Радостин Василев заяви директно, че „Доган е вреден за държавата и трябва да бъде арестуван“, подчертавайки острата си позиция спрямо почетния председател на ДПС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След оставката на Радев: Експерти прогнозират по-малко фрагментиран парламент

          Росица Николаева -
          Президентът Румен Радев обяви и внесе в Конституционния съд оставката си. Очакванията са той да обяви своя политически проект и дали ще участва в...
          Политика

          Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел

          Георги Петров -
          Българското правителство, начело с министър-председателя Росен Желязков и министъра на външните работи Георги Георгиев, отчете значим външнополитически и икономически успех с официалното откриване на...
          Политика

          БСП-ОЛ предлага сканиращите устройства да бъдат отложени за 2027 г.

          Росица Николаева -
          „Промените в Изборния кодекс са тема, която вълнува цялото общество. От БСП–ОЛ считаме, че два месеца преди изборите, независимо коя ще бъде датата на вота,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions