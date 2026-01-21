Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев коментира пред журналисти в Народното събрание оставката на президента Румен Радев пред Конституционния съд и заявката му за влизане в политиката. Василев категорично отхвърли възможността членове или експерти от МЕЧ да се присъединят към евентуалния политически проект на държавния глава.

„Прилив от МЕЧ към проекта на Радев няма да има нито избиратели, нито експерти, нито политици“, подчерта Радостин Василев, като допълни, че не гледа на новата инициатива на президента „любовно“. Той изтъкна, че партията му не може да работи с „Весела Лечева, Копринков, Ушев и корупционерите около Радев“. Василев отправи призив към държавния глава, заявявайки: „Проявата на смелост е да се отървеш от тези хора“, като същевременно му пожела успех в политическата сфера и изрази очакване да работят заедно в бъдещата политика.

В рамките на същия брифинг, лидерът на МЕЧ засегна и измененията в Изборния кодекс, приети в Комисията по конституционни и правни въпроси. Според него тези промени представляват „саботаж на изборите“ и са „последно ’20’ от управляващото мнозинство, което сдава властта позорно след протестите“. Василев изрази опасения, че целта на тези действия е напълно премахване на машинното гласуване.

„Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване“, алармира Василев. Той добави, че „страхът им дали от нови, или стари партии е толкова голям, че са изпаднали в истерия в Правна комисия“. Радостин Василев уточни, че МЕЧ подкрепя използването на техника там, където е приложимо, но остро критикува момента на промените.

„Не е сега моментът точно в последния момент да се променя Изборният кодекс и да се въвеждат машини. Както и КПК – защо я закриват един месец преди изборите? Не се прави така в една правова държава“, категоричен е Василев. Той коментира и словесната размяна между него и Ивелин Михайлов от „Величие“ в пленарната зала на Народното събрание, описвайки ситуацията с метафората: „Има един филм 12 маймуни за една лудница, където се развива действието. Тези дойдоха, видяха как изглеждат нещата в парламента, научиха си стаята за една година и сега си тръгват.“

В заключение от МЕЧ определиха като „лош вкус и грешка на президента, че дава третия мандат на Доган“. Радостин Василев заяви директно, че „Доган е вреден за държавата и трябва да бъде арестуван“, подчертавайки острата си позиция спрямо почетния председател на ДПС.