Ресторантьорка от Северна Каролина беше арестувана по две обвинения в убийство, което предизвика шок в местната общност. Едното е за смъртта на собствената ѝ дъщеря, която е отровила с вино по време на семейна вечеря за Деня на благодарността. Другото обвинение е свързано със смъртта на мъж, загинал при пожар в къща преди близо две десетилетия, през 2007 г. По време на изслушването за нейната гаранция вчера, на 20 януари 2026 г., разследващите разкриха, че задържаната може да е свързана и с още мистериозни смъртни случаи, предаде New York Post.

Гудрун Каспер-Лайненкугел, на 52 години, е обвинена, че през ноември 2024 г. е убила едната си дъщеря и е причинила заболяване на другото си дете и на партньора му с отровено вино. Прокурорите заявиха по време на изслушването, че жертвата Лила Ливис е разделила отровената бутилка вино със сестра си и приятеля на сестра си по време на семейна вечеря, на която присъствали 12 души. Останалите девет присъстващи, включително самата Каспер-Лайненкугел, не са консумирали от виното, съобщи Fox Carolina. И тримата, пили от виното, се разболели малко след вечерята, а Ливис е починала на 1 декември 2024 г., според прокурорите и нейния некролог.

Шерифската служба на окръг Хендерсън започна разследване с подкрепата на Държавното бюро за разследване на Северна Каролина след смъртта на Ливис. Полицията е установила, че виното, което трите жертви са пили, е било подправено с ацетонитрил – безцветна течност, често срещана в литиевите батерии, която с течение на времето се превръща в цианид. Преди Деня на благодарността Гудрун Каспер-Лайненкугел е търсила в Google „Какво се случва, ако случайно погълна ацетонитрил“, показва историята на търсенията ѝ.

По време на продължилото няколко месеца разследване за смъртта на дъщеря ѝ, заместник-шерифите са открили и доказателства, които според тях свързват Каспер-Лайненкугел с неразкритото убийство на Майкъл Шмид, който е загинал при пожар в къща през 2007 г. Държавните прокурори отбелязаха, че Каспер-Лайненкугел е била свързана и с други неуточнени смъртни случаи, които все още се разследват, според местна телевизионна станция. Подробности за тези случаи не бяха разкрити.

Гудрун Каспер-Лайненкугел, местна жителка на Хендерсънвил, е притежавала и управлявала вече затворен ресторант в Ашвил, Северна Каролина, който е бил оформен по подобие на пъбовете, в които е израснала в Германия. В профил от 2016 г. в местното издание „Mountain Xpress“ тя твърди, че е открила шест ресторанта и бара в САЩ, както и пералня. Пред изданието е споделила, че нейното разширено семейство също управлява пивоварната „Leinenkugel Brewing Company“ в Уисконсин.

Бившата собственичка на ресторант е обвинена по две точки за убийство от първа степен, две точки за опит за убийство и три точки за разпространение на определени храни и напитки, забранени от закона, съобщи Държавното бюро за разследване на Северна Каролина. Тя е била лишена от право на гаранция по време на изслушването си вчера. Щатът предупреди, че може да бъде осъдена на смърт. Властите в Северна Каролина в момента настояват за възобновяване на смъртното наказание чрез „Закона на Ирина“, кръстен на украинска бежанка, която беше убита с нож. Законът конкретно цели разширяване на методите, които държавата може да използва, включително смърт чрез разстрел и електрически стол, докато съгласно настоящите закони осъдените на смърт могат да бъдат екзекутирани само чрез смъртоносна инжекция.