НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Сабаленка с комфортен успех в Австралия

          В следващия кръг състезателката от Беларус ще играе срещу Анастасия Потапова

          21 януари 2026 | 11:09 30
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Australian Open. Шампионката от 2023 и 2024 година надделя над китайската квалификантка Чжуосюан Баи с 6:3, 6:1 за 72 минути.

          - Реклама -

          Беларускинята започна силно и поведе с 5:0, но последва добър период за 702-ата в класацията на УТА Баи, която успя да върне единия от пробивите и да намали до 3:5.

          В следващия кръг Сабаленка ще играе в третия кръг срещу Анастасия Потапова, която елиминира номер 28 в схемата Ема Ръдукану със 7:6(3), 6:2. Състезаващата се за Австрия дама се превърна в сензация, тъй като британката беше смятана за почти сигурна победителка. 

          Досега Сабаленка и Потапова имат 3 срещи със 100% успех за лидерката в световния тенис, а една от победите от 2025 г. е служебна – на турнира в Щутгарт.

          Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Australian Open. Шампионката от 2023 и 2024 година надделя над китайската квалификантка Чжуосюан Баи с 6:3, 6:1 за 72 минути.

          - Реклама -

          Беларускинята започна силно и поведе с 5:0, но последва добър период за 702-ата в класацията на УТА Баи, която успя да върне единия от пробивите и да намали до 3:5.

          В следващия кръг Сабаленка ще играе в третия кръг срещу Анастасия Потапова, която елиминира номер 28 в схемата Ема Ръдукану със 7:6(3), 6:2. Състезаващата се за Австрия дама се превърна в сензация, тъй като британката беше смятана за почти сигурна победителка. 

          Досега Сабаленка и Потапова имат 3 срещи със 100% успех за лидерката в световния тенис, а една от победите от 2025 г. е служебна – на турнира в Щутгарт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Карлос Алкарас затвърди доминацията си в Мелбърн

          Николай Минчев -
          Карлос Алкарас продължава доминацията си по кортовете в Австралия и вече се класира за третия кръг на Australian Open без загубен сет. Световният №1...
          Тенис

          Яник Синер се класира напред след само 2 сета игра

          Николай Минчев -
          Защитата на титлата на Aустрелиън Оупън започна по най-добрия начин за Яник Синер. Двукратният шампион на турнира не изпита сериозни трудности в първия кръг...
          Тенис

          Ранно отпадане за Григор Димитров след тежка загуба от Томаш Махач

          Николай Минчев -
          Григор Димитров отпадна още на старта на тазгодишния Аустрелиън Оупън. Най-добрият български тенисист загуби с 4-6, 4-6, 3-6 от Томас Махач, който миналата седмица...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions