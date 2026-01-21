Сабаленка с комфортен успех в Австралия

Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Australian Open. Шампионката от 2023 и 2024 година надделя над китайската квалификантка Чжуосюан Баи с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Беларускинята започна силно и поведе с 5:0, но последва добър период за 702-ата в класацията на УТА Баи, която успя да върне единия от пробивите и да намали до 3:5.

В следващия кръг Сабаленка ще играе в третия кръг срещу Анастасия Потапова, която елиминира номер 28 в схемата Ема Ръдукану със 7:6(3), 6:2. Състезаващата се за Австрия дама се превърна в сензация, тъй като британката беше смятана за почти сигурна победителка.

Досега Сабаленка и Потапова имат 3 срещи със 100% успех за лидерката в световния тенис, а една от победите от 2025 г. е служебна – на турнира в Щутгарт.