Съюзът на съдиите в България настоява Върховният касационен съд (ВКС) да образува тълкувателно дело. Целта е най-после да се даде еднозначен отговор на въпроса за легитимността на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли 2025 година. Тази тема породи противоречива съдебна практика и се оказа изключително сложна за обществеността.

Съдия Атанаска Дишева от Висшия съдебен съвет (ВСС) коментира, че от правна страна въпросът далеч не е сложен. Според нея, той е бил усложнен изкуствено, за да се оправдае престоят на г-н Сарафов на поста след посочената дата през миналата година. Тя подчертава изключителната важност на уеднаквяването на съдебната практика. Това е необходимо, за да не се създава в обществото усещане за пристрастност или за произнасяния, повлияни от конкретни обстоятелства по отделни дела.

„Поначало идеята за постановяване на тълкувателно решение, не само в този случай, а и във всички останали, е да има усещане за справедливост, да има правилно и еднакво тълкуване на закона. В този смисъл и Съюзът на съдиите виждам, че е направил искане за постановяване на тълкувателно решение“, заяви съдия Дишева. Тя обаче постави под въпрос дали председателят на ВКС ще прецени искането като нужно, предвид факта, че вече има произнасяния на ВКС по темата, а противоречивата практика идва само от апелативни съдилища. Освен това, остава неясно кога наказателната колегия на Върховния съд би се произнесла и дали ще бъде постигнато мнозинство, както и какво ще бъде самото решение.

Съдия Дишева изрази загриженост относно сроковете за постановяване на тълкувателни решения, които по принцип отнемат между половин и една година. Тя обаче изрази надежда, че разумът ще надделее и че „безбремието или статуквото“, както го нарече журналистката Катя Илиева, е напълно недопустимо да продължава. В тази връзка Дишева посочи, че на 20 януари 2026 г. Конституционният съд е образувал тълкувателно дело по искане от състав на Апелативен съд – Варна, което дава известна надежда за скорошно развитие.

По отношение на възможността законът умишлено да е създаден така, че да поражда напрежение и разнопосочни тълкувания, съдия Дишева е категорична. „За мен текстът на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт е напълно ясен и той не би следвало да оставя никакво съмнение за неговото тълкуване при, бих казала, достатъчно правни познания за това какво е съдържанието на правните норми и най-вече как трябва да се тълкуват“, подчерта тя. Според Дишева, създаването на условия за различното прилагане и тълкуване е въпрос на желание да се оправдае ситуация, която очевидно противоречи на закона. Като показателен факт тя изтъкна, че съдиите от наказателната колегия на Върховния съд, доколкото ѝ е известно, еднозначно са тълкували този текст.

На въпрос дали е възможно, независимо от съдебното решение, Борислав Сарафов да продължи да изпълнява функциите си, съдия Дишева отбеляза, че „се допуска такова неизпълнение и то е доста показателно от факта от кого не се изпълняват“. Тя припомни, че по друго дело Съюзът на съдиите е спечелил правото да получи информация за незаконно подслушвани и следени съдии, но такава информация до момента не е предоставена. „Очевидно е намерението да се правят всякакви опити за неговото персонално задържане на този пост. Факт е също така обаче, че към настоящия момент, включително с оглед на отказите на редица съдебни състави да разглеждат искания за възобновяване, факт е с оглед на това, че той не може да упражнява пълноценно правомощията и това значително, съществено правомощие, стоейки на този пост, бих казала, на Инат“, заяви Дишева.

В края на разговора, помолена да направи оценка на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, съдия Дишева заяви, че е най-неподходящият човек да отговаря. Тя обаче посочи: „Факт е обаче, че този състав на Висшия съдебен съвет сериозно се компрометира с избора на Иван Гешев за главен прокурор, което наложи и същите членове, които го бяха избрали две години и половина или три преди това, да внесат предложения за неговото предсрочно освобождаване.“ Тя изтъкна и съществени пропуски на съдийската колегия в отстояването на независимостта на съдиите. Противоположното тълкуване на един и същ законов текст от двете колегии на ВСС несъмнено се отразява негативно на репутацията и публичния образ на органа.