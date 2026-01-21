САЩ задържаха седми танкер в Карибите след блокадата срещу Венецуела

Американските сили са задържали още един танкер в Карибския басейн – седмият кораб, спрян след обявената от Доналд Тръмп блокада, чиято цел е да предотврати движението на санкционирани плавателни съдове към и от Венецуела.

От американските военни съобщиха, че корабът „Motor Vessel Sagitta“ е бил задържан, след като е оперирал в нарушение на наложената от президента Тръмп блокада за санкционирани съдове.

Операцията е проведена без инциденти, уточниха от Южното командване на САЩ в съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

Задържането е част от засилените военноморски действия на САЩ в Карибския регион, насочени към стриктното прилагане на санкциите срещу Венецуела и ограничаване на нелегалния морски трафик, свързан с износа на петрол и други стратегически ресурси.