      сряда, 21.01.26
          САЩ задържаха седми танкер в Карибите след блокадата срещу Венецуела

          21 януари 2026 | 00:18
          Снимка: maritimescrimes.com
          Сподели
          Американските сили са задържали още един танкер в Карибския басейнседмият кораб, спрян след обявената от Доналд Тръмп блокада, чиято цел е да предотврати движението на санкционирани плавателни съдове към и от Венецуела.

          От американските военни съобщиха, че корабът „Motor Vessel Sagitta“ е бил задържан, след като е оперирал в нарушение на наложената от президента Тръмп блокада за санкционирани съдове.

          Операцията е проведена без инциденти, уточниха от Южното командване на САЩ в съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

          Задържането е част от засилените военноморски действия на САЩ в Карибския регион, насочени към стриктното прилагане на санкциите срещу Венецуела и ограничаване на нелегалния морски трафик, свързан с износа на петрол и други стратегически ресурси.

