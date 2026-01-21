САЩ започнаха операция за преместване на затворници, свързани с ИДИЛ, от Сирия в Ирак

САЩ започнаха операция, която в крайна сметка може да премести до 7000 затворници, за които се предполага, че са свързани с групировката „Ислямска държава“ (ИДИЛ), от Сирия в съседния Ирак, съобщиха от американската армия.

Целта на операцията, която започна с преместването на 150 предполагаеми бойци, е да се гарантира, че хората „остават в сигурни затвори“, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в публикация в X.

„Ние координираме действията си в тясно сътрудничество с регионалните партньори, включително иракското правителство“, посочи адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM.

„Улесняването на организираното и безопасно прехвърляне на задържаните от ИДИЛ е от решаващо значение за предотвратяване на бягство, което би представлявало пряка заплаха за САЩ и регионалната сигурност“, добави Купър, цитиран от АФП.

В сделка, постигната на 18 януари, която включваше прекратяване на огъня и интегриране на администрацията на етническите кюрди в държавата, сирийският президент Ахмед ал-Шараа и шефът на Сирийските демократични сили (СДС) Мазлум Абди се споразумяха, че правителството ще поеме отговорността за затворниците, обвинени в членство в ИДИЛ.

Хиляди задържани са в седем затвора в североизточна Сирия, а десетки хиляди хора, за които се смята, че са техни роднини, живеят в лагерите Ал-Хол и Рож.

Съединените щати, които оглавяват международна коалиция, подкрепила кюрдите срещу ИДИЛ, заявиха тази седмица, че целта на съюза им с СДС е до голяма степен приключила, години след като те победиха въоръжената група.

Вашингтон сега подкрепя новите ислямистки политически власти в Сирия – някогашни командири, свързани с въоръжената група Ал Кайда – които се стремят да разширят контрола си в цялата страна след години на гражданска война.