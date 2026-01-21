НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ започнаха операция за преместване на затворници, свързани с ИДИЛ, от Сирия в Ирак

          21 януари 2026 | 20:40 410
          Снимка: AP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          САЩ започнаха операция, която в крайна сметка може да премести до 7000 затворници, за които се предполага, че са свързани с групировката „Ислямска държава“ (ИДИЛ), от Сирия в съседния Ирак, съобщиха от американската армия.

          - Реклама -

          Целта на операцията, която започна с преместването на 150 предполагаеми бойци, е да се гарантира, че хората „остават в сигурни затвори“, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в публикация в X.

          „Ние координираме действията си в тясно сътрудничество с регионалните партньори, включително иракското правителство“, посочи адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM.

          „Улесняването на организираното и безопасно прехвърляне на задържаните от ИДИЛ е от решаващо значение за предотвратяване на бягство, което би представлявало пряка заплаха за САЩ и регионалната сигурност“, добави Купър, цитиран от АФП.

          В сделка, постигната на 18 януари, която включваше прекратяване на огъня и интегриране на администрацията на етническите кюрди в държавата, сирийският президент Ахмед ал-Шараа и шефът на Сирийските демократични сили (СДС) Мазлум Абди се споразумяха, че правителството ще поеме отговорността за затворниците, обвинени в членство в ИДИЛ.

          Хиляди задържани са в седем затвора в североизточна Сирия, а десетки хиляди хора, за които се смята, че са техни роднини, живеят в лагерите Ал-Хол и Рож.

          Съединените щати, които оглавяват международна коалиция, подкрепила кюрдите срещу ИДИЛ, заявиха тази седмица, че целта на съюза им с СДС е до голяма степен приключила, години след като те победиха въоръжената група.

          Вашингтон сега подкрепя новите ислямистки политически власти в Сирия – някогашни командири, свързани с въоръжената група Ал Кайда – които се стремят да разширят контрола си в цялата страна след години на гражданска война.

          САЩ започнаха операция, която в крайна сметка може да премести до 7000 затворници, за които се предполага, че са свързани с групировката „Ислямска държава“ (ИДИЛ), от Сирия в съседния Ирак, съобщиха от американската армия.

          - Реклама -

          Целта на операцията, която започна с преместването на 150 предполагаеми бойци, е да се гарантира, че хората „остават в сигурни затвори“, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в публикация в X.

          „Ние координираме действията си в тясно сътрудничество с регионалните партньори, включително иракското правителство“, посочи адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM.

          „Улесняването на организираното и безопасно прехвърляне на задържаните от ИДИЛ е от решаващо значение за предотвратяване на бягство, което би представлявало пряка заплаха за САЩ и регионалната сигурност“, добави Купър, цитиран от АФП.

          В сделка, постигната на 18 януари, която включваше прекратяване на огъня и интегриране на администрацията на етническите кюрди в държавата, сирийският президент Ахмед ал-Шараа и шефът на Сирийските демократични сили (СДС) Мазлум Абди се споразумяха, че правителството ще поеме отговорността за затворниците, обвинени в членство в ИДИЛ.

          Хиляди задържани са в седем затвора в североизточна Сирия, а десетки хиляди хора, за които се смята, че са техни роднини, живеят в лагерите Ал-Хол и Рож.

          Съединените щати, които оглавяват международна коалиция, подкрепила кюрдите срещу ИДИЛ, заявиха тази седмица, че целта на съюза им с СДС е до голяма степен приключила, години след като те победиха въоръжената група.

          Вашингтон сега подкрепя новите ислямистки политически власти в Сирия – някогашни командири, свързани с въоръжената група Ал Кайда – които се стремят да разширят контрола си в цялата страна след години на гражданска война.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Изграждане на нов ред: Канада и бъдещето на международните отношения

          Красимир Попов -
          "За мен е удоволствие – и дълг – да бъда с вас в този повратен момент за Канада и за света. Днес ще говоря за...
          Общество

          Заболяване или стил? Защо Макрон носи слънчеви очила дори на закрито в Давос(ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          При изказването си на Световния икономически форум в Давос, френският президент Еманюел Макрон привлече вниманието на световните лидери с острата си критика
          Политика

          Тръмп и амбициите му за Гренландия отлагат важен план за възстановяване на Украйна

          Дамяна Караджова -
          Европейското противопоставяне срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions