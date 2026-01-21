Саудитска Арабия и други мюсюлмански държави се присъединяват към „Съвета за мир“ на Тръмп

Саудитска Арабия и 7 държави с мюсюлманско мнозинство, включително посредниците в Газа Катар и Турция, са се съгласили да се присъединят към „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп, съобщи саудитското външно министерство.

- Реклама -

В съвместно изявление Риад обяви „общото решение” на външните министри на Саудитска Арабия, Катар, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Обединените арабски емирства да се присъединят към органа, който ще бъде председателстван от Тръмп, като заявиха, че подкрепят „усилията за мир” на президента по отношение на конфликта в Газа.

Бяха изпратени покани до десетки световни лидери с искане за 1 милиард долара за постоянен членски пост в съвета. В саудитската декларация не се споменава плащане, предаде АФП.

Въпреки че първоначално е бил предназначен да наблюдава възстановяването на Газа, уставът на съвета не изглежда да ограничава ролята му до Ивицата и изглежда, че иска да се съревновава с Организацията на обединените нации, което предизвика гнева на някои съюзници на САЩ, включително Франция.

Този ход идва и в момент на напрежение между ОАЕ и Саудитска Арабия.

И двете страни се опитват да спечелят благоразположението на администрацията на Тръмп с обещания за инвестиции и бизнес сделки.

Франция е заявила, че няма да се присъедини към съвета, но израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата, съобщиха от кабинета му.

Той обаче е възразил срещу включването на турския външен министър Хакан Фидан и катарския дипломат Али Ал-Тауади в „Изпълнителния съвет за Газа“, който работи под егидата на органа.