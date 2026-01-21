НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Саудитска Арабия и други мюсюлмански държави се присъединяват към „Съвета за мир“ на Тръмп

          21 януари 2026 | 22:24 30
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Саудитска Арабия и 7 държави с мюсюлманско мнозинство, включително посредниците в Газа Катар и Турция, са се съгласили да се присъединят към „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп, съобщи саудитското външно министерство.

          - Реклама -

          В съвместно изявление Риад обяви „общото решение” на външните министри на Саудитска Арабия, Катар, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Обединените арабски емирства да се присъединят към органа, който ще бъде председателстван от Тръмп, като заявиха, че подкрепят „усилията за мир” на президента по отношение на конфликта в Газа.

          Бяха изпратени покани до десетки световни лидери с искане за 1 милиард долара за постоянен членски пост в съвета. В саудитската декларация не се споменава плащане, предаде АФП.

          Въпреки че първоначално е бил предназначен да наблюдава възстановяването на Газа, уставът на съвета не изглежда да ограничава ролята му до Ивицата и изглежда, че иска да се съревновава с Организацията на обединените нации, което предизвика гнева на някои съюзници на САЩ, включително Франция.

          Този ход идва и в момент на напрежение между ОАЕ и Саудитска Арабия.

          И двете страни се опитват да спечелят благоразположението на администрацията на Тръмп с обещания за инвестиции и бизнес сделки.

          Франция е заявила, че няма да се присъедини към съвета, но израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата, съобщиха от кабинета му.

          Той обаче е възразил срещу включването на турския външен министър Хакан Фидан и катарския дипломат Али Ал-Тауади в „Изпълнителния съвет за Газа“, който работи под егидата на органа.

          Саудитска Арабия и 7 държави с мюсюлманско мнозинство, включително посредниците в Газа Катар и Турция, са се съгласили да се присъединят към „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп, съобщи саудитското външно министерство.

          - Реклама -

          В съвместно изявление Риад обяви „общото решение” на външните министри на Саудитска Арабия, Катар, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Обединените арабски емирства да се присъединят към органа, който ще бъде председателстван от Тръмп, като заявиха, че подкрепят „усилията за мир” на президента по отношение на конфликта в Газа.

          Бяха изпратени покани до десетки световни лидери с искане за 1 милиард долара за постоянен членски пост в съвета. В саудитската декларация не се споменава плащане, предаде АФП.

          Въпреки че първоначално е бил предназначен да наблюдава възстановяването на Газа, уставът на съвета не изглежда да ограничава ролята му до Ивицата и изглежда, че иска да се съревновава с Организацията на обединените нации, което предизвика гнева на някои съюзници на САЩ, включително Франция.

          Този ход идва и в момент на напрежение между ОАЕ и Саудитска Арабия.

          И двете страни се опитват да спечелят благоразположението на администрацията на Тръмп с обещания за инвестиции и бизнес сделки.

          Франция е заявила, че няма да се присъедини към съвета, но израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата, съобщиха от кабинета му.

          Той обаче е възразил срещу включването на турския външен министър Хакан Фидан и катарския дипломат Али Ал-Тауади в „Изпълнителния съвет за Газа“, който работи под егидата на органа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция продължава натиска върху журналистите: 29 арести и увеличаваща се цензура през 2025 г.

          Красимир Попов -
          Турските власти са арестували най-малко 29 журналисти през 2025 г., показват докладите на BIA Media Monitoring Reports – поредица от изследвания за нарушения на...
          Политика

          САЩ започнаха операция за преместване на затворници, свързани с ИДИЛ, от Сирия в Ирак

          Красимир Попов -
          САЩ започнаха операция, която в крайна сметка може да премести до 7000 затворници, за които се предполага, че са свързани с групировката „Ислямска държава“...
          Политика

          Изграждане на нов ред: Канада и бъдещето на международните отношения

          Красимир Попов -
          "За мен е удоволствие – и дълг – да бъда с вас в този повратен момент за Канада и за света. Днес ще говоря за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions