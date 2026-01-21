Съюзът на съдиите пита ВКС легитимен ли е Сарафов

Съюзът на съдиите в България (ССБ) настоява Върховният касационен съд да образува тълкувателно дело, с което да отговори на въпроса дали Борислав Сарафов е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли м. г. Председателят на ВКС Галина Захарова е сезирана със сигнала на организацията миналия понеделник. Тълкувателните решения имат силата на закон и са задължителни за всички, пише „Сега“.

Съюзът на съдиите стъпва на противоречивата съдебна практика в случаи, когато след 21 юли м.г. Сарафов е поискал възобновяване на дела, по които има влезли в сила присъди. Масово съдилищата приемат, че след тази дата той не е и.ф. главен прокурор и затова отказват да разглеждат исканията му, като така се изпускат шансове за поправяне на нарушения, допуснати при разглеждане на наказателни дела.

Причината са промени в закона отпреди година, с които беше регламентирано, че никой не може да е изпълняващ функциите главен прокурор или председател на върховен съд за по-дълъг период от 6 месеца.

Сарафов е и.ф. от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но тъй като законът влезе в сила на 21 януари 2025 г., се приема, че неговите 6 месеца изтекоха на 21 юли и след тази дата Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. Вместо да стори това обаче Прокурорската колегия прие, че законът важи от следващия и.ф., Сарафов е заварено положение и на практика може да остане на поста вечно. Процедура за избор на нов главен прокурор не може да бъде открита, тъй като и Висшият съдебен съвет е с отдавна изтекъл мандат (още през октомври 2022 г.)

Съюзът на съдиите праща във върховния съд списък със съдебни актове по темата. По-голяма част от съдебните състави приемат, че Сарафов не е главен прокурор. Все пак обаче се намират и съдии, за които тъй като има решение на ВСС, Сарафов си е легитимен и може да иска възобновяване на дела.

„Проверката за наличието на основанията за образуване на тълкувателно дело, съответно обсъждането и постановяването на Тълкувателно решение не може да се реализират в кратък период. Това обаче се явява необходим законов способ за преодоляване на противоречивата съдебна практика. Бездействието на Висшия съдебен съвет за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор в съответствие с изискванията на действащата норма от Закона за съдебната власт води до оставане без разглеждане на внасяни от Борислав Сарафов искания за възобновяване на наказателни дела в случаи, в които са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон“, пише в писмото на ССБ до Захарова.

ВКС вече има позиция

В началото на октомври ВКС обяви, че на 18 септември Общото събрание на Наказателната му колегия е приело решени, че Сарафов няма легитимност на поста. Самото решение обаче не беше огласено и се наложи „Сега“ да го изиска по Закона за достъп до обществена информация.

В придружаващите обяснения от ВКС изрично подчертават, че това решение не е тълкувателно. „То е вътрешно служебен акт, приет във връзка с уеднаквяване на практиката на самата Наказателна колегия на ВКС във връзка с разглеждането на въпроса за допустимост на искане за възобновяване от главния прокурор. Това решение не е със задължителния характер, който имат тълкувателните решения и постановления“, обясняват от ВКС пред „Сега“.

От предоставеното решение се вижда единствено, че на събранието са присъствали 27 от 32 съдии от колегията. Не става дали е имало някой против решението, че правомощията на Сарафов се прекратяват по силата на закона след 21 юли 2025 г.