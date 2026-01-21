Северното сияние привлича хиляди в най-северната точка на Китай

Хиляди хора от различни части на Китай се отправят към град Мохе, за да станат свидетели на Северното сияние. Градът е разположен в най-северната точка на страната и се е утвърдил като една от най-предпочитаните дестинации за наблюдение на редкия природен феномен.

- Реклама -

Мохе привлича посетители със своето географско разположение и чисто небе, които създават благоприятни условия за наблюдение на полярното сияние. За мнозина пътуването дотам е специално преживяване, съчетаващо природна красота и уникална атмосфера.

Полярното сияние се появява в резултат на силни геомагнитни бури, като най-често може да бъде наблюдавано през есенните месеци, когато условията са най-подходящи.