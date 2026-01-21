НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
          Северното сияние привлича хиляди в най-северната точка на Китай

          21 януари 2026 | 13:30
          Хиляди хора от различни части на Китай се отправят към град Мохе, за да станат свидетели на Северното сияние. Градът е разположен в най-северната точка на страната и се е утвърдил като една от най-предпочитаните дестинации за наблюдение на редкия природен феномен.

          Мохе привлича посетители със своето географско разположение и чисто небе, които създават благоприятни условия за наблюдение на полярното сияние. За мнозина пътуването дотам е специално преживяване, съчетаващо природна красота и уникална атмосфера.

          Полярното сияние се появява в резултат на силни геомагнитни бури, като най-често може да бъде наблюдавано през есенните месеци, когато условията са най-подходящи.

