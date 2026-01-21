Севлиевски: Появата на Радев е края на Възраждане и 10 ноември за ГЕРБ

„Няма основание за притеснение, че ще се промени геополитическата ориентация на България„, заяви пред БТВ Юрий Асланов, социолог.

„Българите не смятат, че грубия евроскептицизъм е прогресивен и ще им донесе нещо. Това е задънена улица. Няма връщане назад с еврото“, каза Мирослав Севлиевски, бивш енергиен министър.

По думите му, Радев по-скоро ще се опита да направи за или против корупцията, а не за ли против еврото.

„Кое ще надделее – разделителната линия по отношение на Украйна или ще се търси разделение или обединение по антикорупционните политики, които ще станат тема в следващите месеци„, разкри Добромир Живков, социолог.

Според Севлиевски, появата на Радев е края на Възраждане, края на Костадин Костадинов.

„Появата на нов обект ще преформатира партийната система. Ще видим кои от досегашните играчи ще отпаднат и останат и как ще се позиционират спрямо него“, заяви Асланов.

„Не знаем какво ще е поведението на бъдещата опозиция – Борисов и Пеевски, които винаги са имали достъп до лостовете не властта„, заяви Живков.

Появата на Радев е 10 ноември за ГЕРБ, категоричен бе бившият енергиен министър.