Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов отправи остра критика към кмета на София Васил Терзиев, заявявайки, че основните задължения на градоначалника са свързани с благоустройството и реда, а не с квалифицирането на гражданите. В свое обръщение в TikTok Трифонов подчерта, че работата на кмета е да осигурява функционирането на града.

„Не му е работа на кмета да обяснява кой е мафиот и кой не е, а да си чисти улиците и да си оправи движението“, призова лидерът на ИТН. Той допълни, че човекът, избран за кмет, отговаря за всички жители на града – в случая Васил Терзиев за всички софиянци.

По думите на Трифонов, градоначалникът е длъжен да се погрижи за основните комунални услуги, като да има ток и вода, както и за редовното събиране на боклука. Той трябва да осигури поддържани улици и правилно организирано движение.

„Е, сигурно и това е негова работа, но първо да се оправи с боклука, а не всеки, който го критикува, да излиза, че поддържа мафията“, коментира Трифонов. Той акцентира, че Терзиев не е избран да организира „народни движения за боклука“, а да се грижи за софиянци.

Лидерът на ИТН остро разкритикува практиката всеки, който изрази недоволство от управлението на столицата, да бъде моментално заклеймяван. „И ако някой му каже, че не се справя и че е некадърник, не може непрекъснато като всички от ППДБ веднага да му лепи етикет „Ти си мафиот!““, заяви Трифонов, подчертавайки необходимостта от конструктивен подход вместо етикетиране.