      сряда, 21.01.26
          България

          Слави Трифонов към кмета Терзиев: Чисти улиците, а не лепи етикети „мафиот"

          21 януари 2026 | 14:05
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов отправи остра критика към кмета на София Васил Терзиев, заявявайки, че основните задължения на градоначалника са свързани с благоустройството и реда, а не с квалифицирането на гражданите. В свое обръщение в TikTok Трифонов подчерта, че работата на кмета е да осигурява функционирането на града.

          Не му е работа на кмета да обяснява кой е мафиот и кой не е, а да си чисти улиците и да си оправи движението“, призова лидерът на ИТН. Той допълни, че човекът, избран за кмет, отговаря за всички жители на града – в случая Васил Терзиев за всички софиянци.

          По думите на Трифонов, градоначалникът е длъжен да се погрижи за основните комунални услуги, като да има ток и вода, както и за редовното събиране на боклука. Той трябва да осигури поддържани улици и правилно организирано движение.

          Е, сигурно и това е негова работа, но първо да се оправи с боклука, а не всеки, който го критикува, да излиза, че поддържа мафията“, коментира Трифонов. Той акцентира, че Терзиев не е избран да организира „народни движения за боклука“, а да се грижи за софиянци.

          Лидерът на ИТН остро разкритикува практиката всеки, който изрази недоволство от управлението на столицата, да бъде моментално заклеймяван. „И ако някой му каже, че не се справя и че е некадърник, не може непрекъснато като всички от ППДБ веднага да му лепи етикет „Ти си мафиот!““, заяви Трифонов, подчертавайки необходимостта от конструктивен подход вместо етикетиране.

