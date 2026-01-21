След 14 часа заседание: Правната комисия в НС прие скенерите за отчитане на бюлетини

Ден след като Румен Радев подаде оставка като президент, управляващите форсираха промените в Изборния кодекс, с които въвеждат скенери за отчитане на хартиени бюлетини на мястото на използваните сега машини за гласуване.

Мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и ИТН настоява те да влязат в действие още за предстоящите предсрочни избори, очаквани в края на март или през април, предаде „Сега“.

Затова, на извънредно заседание на парламентарната правна комисия, водено около 13 часа, включително през нощта на 20 срещу 21 януари, те приеха промени в Изборния кодекс на второ четене, с които определят правила за работа със скенерите.

Другите решения на правната комисия са:

–скенерите за бюлетини и техният софтуер ще бъдат държавна собственост, която се придобива и управлява от търговското дружество „Информационно обслужване“ (ИО), въпреки че дружеството няма никакъв опит с подобна дейност;

–на ЦИК управляващите прехвърлят ангажимента да удостоверява съответствието на скенерите с изискванията на закона, като така отстраняват от процеса трите държавни институции, които досега го движеха – Министерството на електронното управление, институтите по стандартизация и метрология;

–при отчитане на бюлетините скенерите ще пускат контролни разписки, които ще се събират в отделна кутия, а в края на изборния ден ще отпечатват протокол с резултатите, които ще се съхраняват и на флашка;

–отпадна изискването избирателните комисии да сравняват номерата на бюлетините с номерата на кочаните, от които са откъснати – веднъж пусната в скенера, бюлетината попада в неговата кутия и комисията няма достъп до нея, а това означава, че няма да слага и втори печат върху нея;

–в държави извън ЕС ще се разкриват до 20 избирателни секции, извън тези в дипломатическите и консулските представителства, което силно ограничава българските граждани, гласуващи в Турция, Великобритания и САЩ, където обикновено гласуващите в чужбина са най-многобройни;

–избирателните списъци ще се съставят на базата на информацията от последното преброяване на населението, въпреки че стана ясно, че Законът за статистиката и европейска директива забраняват ползването на статистическа информация за подобни цели.

В предишни коментари експерти и наблюдатели се обединиха около становището, че Централната избирателна комисия (ЦИК) няма готовност за подобна промяна в такива кратки срокове. Както и че няма време за да се направи промяната както трябва, а приетите нови разпоредби в кодекса са неадекватни за въвеждането на технологията. Управляващите не се вслушаха, като дадоха само месец на правителството да осигури скенерите.

Оставиха вратичка в случай на неуспех – решиха, че тогава ще се прилагат разпоредбите, действали до влизането в сила на поправките в кодекса. Иначе казано, да се гласува с машини и хартиени бюлетини, както правим от 2023 г. насам.