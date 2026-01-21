НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          След оставката на Радев: Експерти прогнозират по-малко фрагментиран парламент

          21 януари 2026 | 11:13 470
          Снимка:БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Президентът Румен Радев обяви и внесе в Конституционния съд оставката си. Очакванията са той да обяви своя политически проект и дали ще участва в предстоящите парламентарни избори. Темата коментираха политологът Даниел Смилов, журналистът Ружа Райчева и проф. Росен Стоянов по БНТ.

          - Реклама -

          Струва ми се, че след референдума, който Радев предложи и се прие като заигравка с електората на „Възраждане“, той се опитва да се върне в по-умерената центристка роля„, заяви Ружа Райчева относно речта на Румен Радев.

          Но не се ли е натрупало очакване от негови потенциални избиратели той да бъде новия Орбан и да тропа по масата и да налага нашата дума в ЕС? Не е много ясно кой път ще избере и от това зависи кои са неговите потенциални партньори„, добави тя.

          „Тази партия трябва да се дефинира. Тя може да поеме по различни пътища – едно е проевропейска посока, друго е Орбан„, смята политологът Даниел Смилов.

          По думите му, те са различни не само в план ЕС, но и във вътрешен план. Орбановият пакет политики е свързан с овладяването на определени институции, отношение към гражданско общество. Ако президентът Радев тръгне по този път – на ПП-ДБ ще им бъде много трудно да си партнират с него, допълни Смилов.

          Той коментира, че там, където те се припокриват, е антикорупционната част. Там няма разминаване в оценките, които дават, но може да има разминаване в решенията.

          Президентът Радев подаде оставка вчера, предстои тя да бъде приета. Той трябва да заяви какво ще прави. По студиата последните дни се говори за редене на листи, за проценти – все неща, които идват едва след като обяви, че ще прави политически проект„, уточни проф. Росен Стоянов.

          Според Даниел Смилов интересно е какви хора ще влязат в екипа на Радев. „Дали такива, които са ориентирани на Изток, или не“, попита той.

          Ще има нови хора, но ще има доста от очакваните имена, смята Ружа Райчева. По думите ѝ формацията на Радев ще трябва „някак да обясни“ и договора с „Боташ“.

          Влизането на Радев на партийния терен ще доведе до размествания, коментира Даниел Смилов.

          Очакваните ефекти може да са два. От една страна може да намалее фрагментацията. Сега имаме девет партии – предполагам, че в следващия парламент ще има по-малко. Друг ефект, който може да се очаква, е, че ГЕРБ и ДПС заедно няма да имат блокираща квота за съставяне на правителство. Ако се тръгне към правителство, каквото хората по площадите искаха, без Борисов и Пеевски, въпросът е от какъв характер ще бъде то„, подчерта Смилов.

          По думите му, ако се окаже, че е проевропейско правителство – ще бъде по-широко прието. Но ако се търси друг тип антиевропейско мнозинство, тогава ситуацията може да бъде съвсем различна, допълни още политологът.

          Според проф. Стоянов не е изключено в следващия парламент да влязат 5 партии и след това цикъл от нови избори. „Няма да може да се формира принципно мнозинство, тип коалиционно, а не просто да се създаде ново статукво“, каза той.

          Президентът Румен Радев обяви и внесе в Конституционния съд оставката си. Очакванията са той да обяви своя политически проект и дали ще участва в предстоящите парламентарни избори. Темата коментираха политологът Даниел Смилов, журналистът Ружа Райчева и проф. Росен Стоянов по БНТ.

          - Реклама -

          Струва ми се, че след референдума, който Радев предложи и се прие като заигравка с електората на „Възраждане“, той се опитва да се върне в по-умерената центристка роля„, заяви Ружа Райчева относно речта на Румен Радев.

          Но не се ли е натрупало очакване от негови потенциални избиратели той да бъде новия Орбан и да тропа по масата и да налага нашата дума в ЕС? Не е много ясно кой път ще избере и от това зависи кои са неговите потенциални партньори„, добави тя.

          „Тази партия трябва да се дефинира. Тя може да поеме по различни пътища – едно е проевропейска посока, друго е Орбан„, смята политологът Даниел Смилов.

          По думите му, те са различни не само в план ЕС, но и във вътрешен план. Орбановият пакет политики е свързан с овладяването на определени институции, отношение към гражданско общество. Ако президентът Радев тръгне по този път – на ПП-ДБ ще им бъде много трудно да си партнират с него, допълни Смилов.

          Той коментира, че там, където те се припокриват, е антикорупционната част. Там няма разминаване в оценките, които дават, но може да има разминаване в решенията.

          Президентът Радев подаде оставка вчера, предстои тя да бъде приета. Той трябва да заяви какво ще прави. По студиата последните дни се говори за редене на листи, за проценти – все неща, които идват едва след като обяви, че ще прави политически проект„, уточни проф. Росен Стоянов.

          Според Даниел Смилов интересно е какви хора ще влязат в екипа на Радев. „Дали такива, които са ориентирани на Изток, или не“, попита той.

          Ще има нови хора, но ще има доста от очакваните имена, смята Ружа Райчева. По думите ѝ формацията на Радев ще трябва „някак да обясни“ и договора с „Боташ“.

          Влизането на Радев на партийния терен ще доведе до размествания, коментира Даниел Смилов.

          Очакваните ефекти може да са два. От една страна може да намалее фрагментацията. Сега имаме девет партии – предполагам, че в следващия парламент ще има по-малко. Друг ефект, който може да се очаква, е, че ГЕРБ и ДПС заедно няма да имат блокираща квота за съставяне на правителство. Ако се тръгне към правителство, каквото хората по площадите искаха, без Борисов и Пеевски, въпросът е от какъв характер ще бъде то„, подчерта Смилов.

          По думите му, ако се окаже, че е проевропейско правителство – ще бъде по-широко прието. Но ако се търси друг тип антиевропейско мнозинство, тогава ситуацията може да бъде съвсем различна, допълни още политологът.

          Според проф. Стоянов не е изключено в следващия парламент да влязат 5 партии и след това цикъл от нови избори. „Няма да може да се формира принципно мнозинство, тип коалиционно, а не просто да се създаде ново статукво“, каза той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Парламентът закрива КПК: Сметната палата и ГДБОП поемат борбата с корупцията

          Екип Евроком -
          Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която през 2023 г. беше отделена от КОНПИ, е пред закриване. Днес пленарната зала на Народното събрание одобри...
          Инциденти

          Бащата на Сияна разкри капаните в експертизата, „спасителна маневра“ убила детето му

          Росица Николаева -
          Николай Попов, бащата на Сияна обясни пред БТВ от Плевенския окръжен съд къде според него са капаните в експертизата за катастрофата, в която загина...
          България

          Васил Терзиев за оставката на Румен Радев: София заслужава честно отношение и финансиране

          Екип Евроком -
          Кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти предстоящата оставка на президента Румен Радев, като подчерта, че „всеки човек или партия, който допринася София...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions