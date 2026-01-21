Стана ясно кога КС ще обсъди оставката на Радев

На 23 януари (петък) от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова, припомнят още висшите магистрати.