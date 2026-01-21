НА ЖИВО
          Стана ясно кога КС ще обсъди оставката на Радев

          21 януари 2026 | 13:16 4770
          Снимка: Александра Маркарян / offnews.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          На 23 януари (петък) от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

          Докладчик по делото е съдия Павлина Панова, припомнят още висшите магистрати.

