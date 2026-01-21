НА ЖИВО
          Европа

          Тежък удар за Фон дер Лайен: Вкараха сделката с МЕРКОСУР в съда

          21 януари 2026 | 14:47 6420
          Снимка: EU Commission
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатите в Европейския парламент в Страсбург на пленарната сесия в сряда взеха решение да изпратят търговското споразумение с Меркосур в Съда на Европейския съюз за оценка на неговата съответствие със законите на съюза. Това решение бе прието с минимален превес — 334 депутати подкрепиха резолюцията, 324 гласуваха против, а 11 се въздържаха, съобщи РИА Новости.

          Споразумението беше подписано в събота от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Ляйен и предизвика масови протести сред европейските фермери, които се опасяват от последиците на сделката, включително увеличен внос на продукти, произведени при по-ниски стандарти.

          Виктор Орбан: Унгария няма да одобри споразумението с Меркосур, ЕК заобикаля парламентите

          Сега, след решението на Съда на ЕС, споразумението ще може да влезе в сила само след ново гласуване в Европейския парламент. Съдът може да вземе решение за период от 18 до 24 месеца, което ще отложи влизането в сила на споразумението с до две години. В същото време Европейската комисия има възможността да въведе сделката в действие веднага в режим на временно изпълнение.

          Общество

          Фермери от ЕС предупредиха: Споразумението с Меркосур поставя под заплаха европейското земеделие

          Дамяна Караджова
          Фермери от няколко европейски държави се събраха на протест пред Европейския парламент в Страсбург
          Политика

          НА ЖИВО: Тръмп говори на Световния икономически форум (ОБНОВЯВА СЕ)

          Никола Павлов
          Въпреки проблема със самолета му "Еър Форс 1" президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в швейцарския курорт Давос, за да участва в Световния икономически...
          България

          Калинка Вълкова пред Евроком: Позицията на Мицкоски към българите и страната ни е „маскарад“(видео)

          Екип Евроком
          Отношенията между България и Република Северна Македония остават изключително напрегнати, като централен въпрос е упоритият отказ на премиера Християн Мицкоски да допусне вписването на...
