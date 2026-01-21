Тежък удар за Фон дер Лайен: Вкараха сделката с МЕРКОСУР в съда

Депутатите в Европейския парламент в Страсбург на пленарната сесия в сряда взеха решение да изпратят търговското споразумение с Меркосур в Съда на Европейския съюз за оценка на неговата съответствие със законите на съюза. Това решение бе прието с минимален превес — 334 депутати подкрепиха резолюцията, 324 гласуваха против, а 11 се въздържаха, съобщи РИА Новости.

Споразумението беше подписано в събота от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Ляйен и предизвика масови протести сред европейските фермери, които се опасяват от последиците на сделката, включително увеличен внос на продукти, произведени при по-ниски стандарти.

Сега, след решението на Съда на ЕС, споразумението ще може да влезе в сила само след ново гласуване в Европейския парламент. Съдът може да вземе решение за период от 18 до 24 месеца, което ще отложи влизането в сила на споразумението с до две години. В същото време Европейската комисия има възможността да въведе сделката в действие веднага в режим на временно изпълнение.