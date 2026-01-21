Предстоящите предсрочни парламентарни избори ще бъдат ключови за пренареждането на политическата сцена, а президентската институция, макар и надпартийна на пръв поглед, играе значима роля. Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев прогнозира пред bTV, че по-малките русофилски партии ще изчезнат, а половината от електората на „Възраждане“ ще насочи подкрепата си към президента Румен Радев.

Тагарев обаче изразява любопитство как точно държавният глава ще се позиционира на политическия терен. Според него Радев се опитва да се представи като антисистемен и антикорупционен играч, но това не се възприема по същия начин от обществото. Основна причина за това са служебните правителства, назначени от президента, които според Тагарев в една или друга степен не са отстоявали европейските ценности.

„В говоренето си Радев ще се позиционира проевропейски, но реално действията му е доказал, че не е европейски настроен човек“, коментира бившият военен министър. Той допълва, че президентът вероятно ще се стреми да избегне темата за геополитическата ориентация на България, представяйки се като проевропейски политик.

Относно бъдещите политически взаимодействия, Тодор Тагарев очаква да има сътрудничество между Румен Радев и коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) след предсрочните парламентарни избори, но не и официално коалиционно споразумение. В същото време Тагарев изрази съмнение относно възможността Илияна Йотова да изпълнява ролята на върховен главнокомандващ на българската армия и президент на България.