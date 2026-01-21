НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
          Тошко Йорданов: Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен, това ще е толкова тъпо, колкото твърдението, че ще откраднем изборите

          21 януари 2026 | 10:26
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Представители на „Има такъв народ“ коментираха пред журналисти приетите промени в Изборния кодекс и дългото заседание на парламентарната правна комисия, на което текстовете бяха разгледани и приети.

          Според народния представител Александър Рашев основната причина за продължителната работа на комисията е поведението на опозицията.

          „90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на „Възраждане“, бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект“, заяви Рашев.

          Той подчерта, че в крайна сметка текстовете са били приети и в тях няма нищо притеснително.

          Богдан Богданов: Правят се опити да се опорочи Изборния кодекс и да се откраднат изборите Богдан Богданов: Правят се опити да се опорочи Изборния кодекс и да се откраднат изборите

          „Приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно“, посочи Рашев и допълни, че технологията може да бъде приложена още на предстоящите избори.

          С коментар се включи и председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов, който подробно обясни как ще протича гласуването със сканиращите устройства.

          „Машината пристига готова с технически екип, секционната комисия наблюдава процеса от първия ред. Процесът е елементарен – влиза избирателят, взима бюлетината, попълва я, слага я в сканиращата машина, бюлетината пада в урната. Ако е сбъркал и е излязъл извън квадратчето, машината отчита това и му връща бюлетината, тя се унищожава и се дава нова“, обясни Йорданов.

          По думите му твърденията, че с новата система може да се манипулира вотът, са несъстоятелни.

          „Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен, и това ще е също толкова тъпо, колкото и твърдението, че ще откраднем изборите“, каза още той.

          В изказването си Йорданов отправи и критика към „Продължаваме промяната – Демократична България“, като заяви, че именно те носят отговорност за сриването на доверието в досегашните машини за гласуване.

          „ПП-ДБ – кой унищожи доверието в сегашните мадуровки?“, заяви той.

          Радостин Василев: МЕЧ няма да се влее в проекта на Румен Радев Радостин Василев: МЕЧ няма да се влее в проекта на Румен Радев

