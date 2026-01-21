Тошко Йорданов: Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен, това ще е толкова тъпо, колкото твърдението, че ще откраднем изборите

Представители на „Има такъв народ“ коментираха пред журналисти приетите промени в Изборния кодекс и дългото заседание на парламентарната правна комисия, на което текстовете бяха разгледани и приети.

Според народния представител Александър Рашев основната причина за продължителната работа на комисията е поведението на опозицията.

„90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на „Възраждане“, бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект“, заяви Рашев.

Той подчерта, че в крайна сметка текстовете са били приети и в тях няма нищо притеснително.

„Приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно“, посочи Рашев и допълни, че технологията може да бъде приложена още на предстоящите избори.

С коментар се включи и председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов, който подробно обясни как ще протича гласуването със сканиращите устройства.

„Машината пристига готова с технически екип, секционната комисия наблюдава процеса от първия ред. Процесът е елементарен – влиза избирателят, взима бюлетината, попълва я, слага я в сканиращата машина, бюлетината пада в урната. Ако е сбъркал и е излязъл извън квадратчето, машината отчита това и му връща бюлетината, тя се унищожава и се дава нова“, обясни Йорданов.

По думите му твърденията, че с новата система може да се манипулира вотът, са несъстоятелни.

„Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен, и това ще е също толкова тъпо, колкото и твърдението, че ще откраднем изборите“, каза още той.

В изказването си Йорданов отправи и критика към „Продължаваме промяната – Демократична България“, като заяви, че именно те носят отговорност за сриването на доверието в досегашните машини за гласуване.