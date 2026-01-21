Тошко Йорданов: Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен, това ще е толкова тъпо, колкото твърдението, че ще откраднем изборите

Представители на „Има такъв народ“ коментираха пред журналисти приетите промени в Изборния кодекс и дългото заседание на парламентарната правна комисия, на което текстовете бяха разгледани и приети.
Според народния представител Александър Рашев основната причина за продължителната работа на комисията е поведението на опозицията.
Той подчерта, че в крайна сметка текстовете са били приети и в тях няма нищо притеснително.
„Приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно“, посочи Рашев и допълни, че технологията може да бъде приложена още на предстоящите избори.
С коментар се включи и председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов, който подробно обясни как ще протича гласуването със сканиращите устройства.
По думите му твърденията, че с новата система може да се манипулира вотът, са несъстоятелни.
В изказването си Йорданов отправи и критика към „Продължаваме промяната – Демократична България“, като заяви, че именно те носят отговорност за сриването на доверието в досегашните машини за гласуване.
