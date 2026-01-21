Тотнъм живее друг живот в Шампионска лига

Тотнъм се наложи с 2:0 при домакинството на Борусия Дортмунд от седмия кръг на Шампионска лига. По този начин „шпорите“ постигнаха втора поредна победа в турнира и трета за последните четири мача в надпреварата. С този успех „шпорите“ нанесоха девета загуба на „жълто-черните“ в последните им 11 гостувания в Англия.

„Шпорите“ създадоха напрежение пред вратата на Борусия още в 5-ата минута, но в последния момент ударът на Шави Симонс бе блокиран от Свеонсон преди топката да се озове във вратата на Грегор Кобел.

Логичното се случи в 14-ата минута, когато Уилсън Одобер проби и подаде остро към Кристиан Ромеро, който с безкомпромисен удар от движение прати топката във вратата на Кобел.

След гола домакините запазиха пълен контрол върху играта. Борусия опита да отговори, като Джоб Белингам отклони удар на Шави Симонс, а дълъг пас на вратаря Грегор Кобел към Карим Адейеми създаде известен смут в защитата на Спърс, но без резултат.

Ключовият момент в мача настъпи в 26-ата минута, когато Даниел Свенсон от състава на гостите беше изгонен с директен червен картон за грубо влизане в краката на Одобер. Останали с човек повече, играчите на Тотнъм продължиха да създават проблеми за „жълто-черните“, най-вече по фланговете.

Преди края на полувремето преднината им беше удвоена. Отново в центъра на събитията беше Одобер, който нахлу в наказателното поле и подаде на Доминик Соланке. Нападателят, с доза късмет и след три докосвания, успя да прати топката в мрежата след рикошет в гредата.

Наставникът на Борусия Нико Ковач направи двойна смяна на почивката и отборът му показа признаци на подобрение. Юлиан Риерсон стреля неточно от пряк свободен удар, а Валдемар Антон също не намери целта.

Малко след час игра домакините претърпяха удар, след като Лукас Бергвал беше принудително заменен поради контузия.

Това обаче отвори вратата за исторически момент – в игра се появи 17-годишният Джун’ай Байфийлд, който по този начин стана най-младият играч на Тотнъм, участвал в мач от Шампионската лига.

До края на срещата Шави Симонс отправи удар, спасен от вратаря, а Ромеро пропусна да вкара втори гол с глава.

Вратарят на Дортмунд Грегор Кобел се намеси решително при късен шанс за Рандал Коло Муани, а Нико Шлотербек пропусна две възможности с глава.

В крайна сметка Тотнъм се поздрави с успеха, възстановявайки се от колебливата си форма в местното първенство, и запази перфектния си баланс в домакинските мачове от Шампионската лига този сезон. Победата изкачи тима до пето място във временното класиране. Същевременно беше сложен край на серията от седем поредни мача без загуба за Борусия Дортмунд във всички турнири.