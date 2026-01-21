Тръмп и амбициите му за Гренландия отлагат важен план за възстановяване на Украйна

Европейското противопоставяне срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия и предложената от него инициатива „Съвет за мир“ променят плановете за пакет от икономически мерки в подкрепа на Украйна след евентуалния край на войната, съобщава Financial Times.
Планираното обявяване на план за възстановяване на стойност 800 млрд. долара, който трябваше да бъде договорен между Украйна, Европа и САЩ на Световния икономически форум в Давос тази седмица, е отложено. Това твърди изданието, като цитира шестима официални представители.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви във вторник, че ще пътува до Давос само, ако документите за гаранциите за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет са готови за подписване там.
