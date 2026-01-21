НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
          Икономика

          Тръмп ограничава големите инвеститори на жилищния пазар

          21 януари 2026 | 08:57
          Георги Петров
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която ограничава конкуренцията на големите институционални инвеститори с индивидуалните купувачи при придобиването на еднофамилни жилища. Целта на мярката е да направи жилищния пазар по-достъпен за американските семейства и да увеличи възможностите за покупка на собствен дом, съобщи Белият дом.

          В документа се подчертава, че големите институционални инвеститори не бива да изкупуват еднофамилни жилища, които могат да бъдат придобити от семейства. Федералната администрация е задължена да насърчава продажбите на жилища на физически лица и да ограничи програмите, които улесняват покупките от страна на инвеститори от Уолстрийт.

          Заповедта предвижда още преразглеждане на придобиванията, извършвани от големи институционални играчи. Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия ще анализират тези сделки за евентуални антиконкурентни практики и ще дадат приоритет на действия срещу нарушения на пазара на еднофамилни жилища под наем.

          Съгласно новите правила физически лица и други неинституционални купувачи ще получават приоритет при покупката на отнети имоти, преди те да бъдат предложени на големи инвеститори. Белият дом ще подготви и законодателни препоръки за трайно ограничаване на корпоративното изкупуване на еднофамилни къщи.

          „Закупуването на жилище беше върхът на американската мечта, но заради рекордната инфлация тази мечта става все по-недостижима, особено за младите американци“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

          След финансовата криза от 2008 г. редица компании от Уолстрийт, сред които Blackstone, American Homes 4 Rent и Progress Residential, изкупиха хиляди еднофамилни жилища, възползвайки се от масовите изземвания на имоти. По данни на Сметната палата на САЩ към юни 2022 г. институционалните инвеститори са притежавали около 450 000 еднофамилни жилища под наем, или близо 3 процента от общия им брой.

          Решението на Тръмп доближава позицията му до тази на Демократическата партия, която от години критикува корпоративното изкупуване на жилища като фактор за ръста на цените, но досега без успех се опитваше да наложи законодателни ограничения.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Гренландия се готви за възможна военна заплаха от САЩ

          Георги Петров -
          Премиерът на Гренландия е разпоредил да бъдат предприети подготвителни мерки за реакция при евентуално военно нахлуване от страна на Съединените щати, съобщава агенция „Блумбърг“....
          Икономика

          Венецуела ще насочи 300 млн. долара от петролни приходи към стабилизиране на боливара

          Красимир Попов -
          Временният лидер на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ще използва 300 милиона долара от приходи, реализирани от продажба на венецуелски суров петрол от...
          Политика

          САЩ задържаха седми танкер в Карибите след блокадата срещу Венецуела

          Красимир Попов -
          Американските сили са задържали още един танкер в Карибския басейн – седмият кораб, спрян след обявената от Доналд Тръмп блокада, чиято цел е да...
