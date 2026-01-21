Тръмп отчете „365 постижения за 365 дни“ и се готви за ключова реч в Давос

С дълго публично изявление текущият президент на Америка Доналд Тръмп отбеляза първата годишнина от завръщането си в Белия дом. Той представи документ, озаглавен „365 постижения за 365 дни“, с който заяви, че администрацията му е постигнала повече успехи през първата си година, отколкото която и да е друга в съвременната история. Копия от прессъобщението бяха раздадени на репортерите от служители на Белия дом.

„Имаме много постижения. Това беше един невероятен период. Мога да стоя тук и да чета цяла седмица и пак няма да свършим. Направили сме повече от всяка друга администрация досега във военно отношение, за прекратяването на войни", заяви президентът.

В сряда Доналд Тръмп ще произнесе реч пред Световния икономически форум в Давос, като изявата му ще се случи на фона на нарастващо напрежение в отношенията с европейските съюзници. Част от разногласията са свързани с острите му позиции и отправени заплахи, както и със съпротивата на европейските лидери срещу желанието му САЩ да придобият Гренландия.

Очаква се речта му в Давос да привлече сериозно внимание, предвид геополитическите теми, които доминират дневния ред, и активната роля, която президентът демонстрира във външната политика през първата година от мандата си.