      сряда, 21.01.26
          Тръмп отчете „365 постижения за 365 дни“ и се готви за ключова реч в Давос

          21 януари 2026 | 13:05 420
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          С дълго публично изявление текущият президент на Америка Доналд Тръмп отбеляза първата годишнина от завръщането си в Белия дом. Той представи документ, озаглавен „365 постижения за 365 дни“, с който заяви, че администрацията му е постигнала повече успехи през първата си година, отколкото която и да е друга в съвременната история. Копия от прессъобщението бяха раздадени на репортерите от служители на Белия дом.

          „Имаме много постижения. Това беше един невероятен период. Мога да стоя тук и да чета цяла седмица и пак няма да свършим. Направили сме повече от всяка друга администрация досега във военно отношение, за прекратяването на войни”, заяви президентът.

          В сряда Доналд Тръмп ще произнесе реч пред Световния икономически форум в Давос, като изявата му ще се случи на фона на нарастващо напрежение в отношенията с европейските съюзници. Част от разногласията са свързани с острите му позиции и отправени заплахи, както и със съпротивата на европейските лидери срещу желанието му САЩ да придобият Гренландия.

          Тръмп с ИЗВЪНРЕДНО писмо до Радев, кани го… Тръмп с ИЗВЪНРЕДНО писмо до Радев, кани го…

          Очаква се речта му в Давос да привлече сериозно внимание, предвид геополитическите теми, които доминират дневния ред, и активната роля, която президентът демонстрира във външната политика през първата година от мандата си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Москва и Вашингтон: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин утре

          Никола Павлов -
          Специалният пратеник на ръководителя на Белия дом Стив Уиткоф ще проведе преговори с президента на Русия Владимир Путин в четвъртък. Това съобщава Reuters, като...
          Инциденти

          Поредна жп трагедия в Испания: Влак дерайлира край Барселона, машинист загина

          Дамяна Караджова -
          Поредна тежка железопътна катастрофа беше регистрирана в Испания, след като пътнически влак дерайлира край Барселона
          Инциденти

          Червен код за Сицилия: Мощна буря предизвика вълни, наводнения и транспортен хаос

          Дамяна Караджова -
          Мощна буря връхлетя Сицилия, след като Италианската служба за гражданска защита обяви червен код за опасно време на острова.
          Вашият коментар
