      сряда, 21.01.26
          Политика

          Тръмп отказа извънредна среща на Г-7 за Украйна, предложена от Макрон

          21 януари 2026 | 00:07 200
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в извънредна среща на страните от Г-7, посветена на войната в Украйна, предложена от френския държавен глава Еманюел Макрон.

          По-късно самият Макрон уточни, че подобна среща няма да се състои през тази седмица, с което на практика потвърди липсата на консенсус около инициативата.

          На брифинг в Белия дом Тръмп беше попитан за „съобщение“ от френския президент, в което се предлага спешно събиране на лидерите на Г-7 в Париж – публикация, която американският президент по-рано сподели в собствената си платформа Truth Social.

          На въпрос дали би бил склонен да участва в такава среща, Тръмп отговори кратко и категорично:

          „Не, не бих го направил.“

