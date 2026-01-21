Тръмп отказа извънредна среща на Г-7 за Украйна, предложена от Макрон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в извънредна среща на страните от Г-7, посветена на войната в Украйна, предложена от френския държавен глава Еманюел Макрон.

По-късно самият Макрон уточни, че подобна среща няма да се състои през тази седмица, с което на практика потвърди липсата на консенсус около инициативата.

На брифинг в Белия дом Тръмп беше попитан за „съобщение“ от френския президент, в което се предлага спешно събиране на лидерите на Г-7 в Париж – публикация, която американският президент по-рано сподели в собствената си платформа Truth Social.

На въпрос дали би бил склонен да участва в такава среща, Тръмп отговори кратко и категорично: