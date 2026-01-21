Тръмп отменя митата за страните, които не подкрепят плановете му за Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да налага мита на страните, които не са съгласни с плановете му за контрол върху Гренландия. Това се случи след среща между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на която е било оформено споразумение относно бъдещото отношение на Съединените щати към Гренландия и Арктическия регион.

„Въз основа на една много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия и, в действителност, с целия Арктически регион. Това решение, ако бъде финализирано, ще бъде изключително благоприятно за Съединените американски щати и за всички държави – членки на НАТО. Въз основа на това разбирателство няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Американският президент добави, че допълнителна информация ще бъде предоставяна с напредването на дискусиите и посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и други лица ще отговарят за преговорите, докладвайки директно на Тръмп.

На 16 януари Тръмп заяви, че може да наложи търговски мита на страните, които не подкрепят плановете му за придобиване на Гренландия, която е част от територията на Дания, съюзник в НАТО.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната сигурност. Може да го направя“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом.

По-рано на 21 януари, по време на изказването си пред Световния икономически форум в Давос, Тръмп отново коментира темата за Гренландия, като заяви, че островът представлява „основен национален интерес за сигурността на САЩ“ и настоя за „незабавни преговори“ за придобиването му.

„Това е гигантска маса земя, гигантско парче лед, и само Съединените щати могат да го защитят“, заяви той.

Тръмп подчерта, че всеки съюзник в НАТО има задължението да може да защитава собствената си територия и заяви, че САЩ са единствената държава, способна да осигури сигурността на Гренландия.

„Имам огромно уважение както към народа на Гренландия, така и към народа на Дания. Но всеки съюзник в НАТО има задължението да може да защитава собствената си територия. Факт е, че няма държава или група от държави, които да са в състояние да гарантират сигурността на Гренландия, освен Съединените щати“, добави той.

Тръмп аргументира позицията си с исторически пример, припомняйки, че Германия е нахлула в Дания по време на Втората световна война, след което САЩ са защитили Гренландия и по-късно са я върнали. Той изрази мнение, че това е бил „глупав ход“ и че Дания е „неблагодарна“, като добави, че без американската намеса „всички щяхте да говорите немски и малко японски“, което предизвика неодобрителни реакции сред част от аудиторията.

Въпреки твърдия тон, Тръмп отрече да планира използване на военна сила срещу Дания, като заяви: „Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила“, добавяйки, че САЩ разполагат с „неудържима мощ“, но няма да я прилагат.