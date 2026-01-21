Тръмп с ИЗВЪНРЕДНО писмо до Радев, кани го…

Президентът Румен Радев е получил официално писмо от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, с което България е поканена да се присъедини към страните-основателки на инициирания от Вашингтон Съвет за мир. В документа се отправя и персонална покана Румен Радев да представлява страната ни в бъдещата международна организация.

Създаването на Съвета за мир по инициатива на президента Тръмп има за цел насърчаване на международното сътрудничество за постигане на мирни решения на военни конфликти, включително в Ивицата Газа и други региони с активни военни действия.

В отговора си до американския президент българският държавен глава подчертава значението на мирните инициативи на Доналд Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти по света. Радев изразява надежда, че засилената роля на дипломацията, подкрепена от САЩ, ще доведе до устойчиви и дългосрочни мирни решения както в Газа, така и в глобален план.

Президентът Румен Радев откроява и признанието за българската дипломация с назначаването на български дипломат за Върховен представител за Газа в рамките на Съвета за мир, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

В писмото си Радев информира президента на САЩ и за актуалната политическа обстановка в България. Той посочва, че оставки са подали както правителството след многохилядни протести в цялата страна, така и самият той като президент, за да се ангажира пряко с процесите по оздравяване на държавността, укрепване на върховенството на правото и възстановяване на диалога между институциите и гражданите.

Българският държавен глава изразява увереност, че в близко бъдеще страната ни ще разполага с устойчива институционална среда, която ще позволи продължаване и задълбочаване на ползотворното стратегическо сътрудничество със Съединените щати в интерес на общите усилия за мир и сигурност.

Припомняме, че преди два месеца Радев се срещна в президентството с унгарския външен министър Петер Сиярто. Тогава се появиха коментари, че вероятно Сиярто е предал лично послание от Тръмп на Радев.

Към момента държавите, които са приели поканите на Тръмп за Съвета за мир, са Албания, Аржентина, Армения, Беларус, Унгария, Израел, Казахстан, Мароко, Парагвай, Обединените арабски емирства, Узбекистан и Виетнам. Предложенията бяха отказани от Франция и Норвегия. Предстои отговор от Австралия, Австрия, Бахрейн, Бразилия, Канада, Китай, Хърватия, Кипър, Египет, Финландия, Германия, Гърция, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Йордания, Нидерландия, Нова Зеландия, Оман, Пакистан, Полша, Португалия, Катар, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Сингапур, Словения, Южна Корея, Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Великобритания, Украйна и представителите на Европейския съюз.