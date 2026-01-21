Тръмп: САЩ са основен защитник на Гренландия през Втората световна война

По време на речта си пред икономическия форум в Давос, президентът на САЩ Доналд Тръмп обърна внимание и на стратегическата важност на Гренландия. Той отбеляза, че Съединените щати са основен защитник на територията по време на Втората световна война, когато Дания не е могла да я защити. Той подчерта, че Гренландия е ключова стратегическа точка между САЩ, Русия и Китай, и че е от съществено значение за националната сигурност.

„Гренландия е огромна, почти изцяло необитаема и неразвита територия. Тя стои без защита, на ключово стратегическо място между Съединените щати, Русия и Китай.“

Тръмп разказа как Съединените щати са изградили бази в Гренландия по време на Втората световна война и заяви, че САЩ са защитили територията, когато Дания не е могла да го направи.

„Ние буквално изградихме бази в Гренландия, заради които се борехме. Не се борехме за никого друг. Борехме се, за да я спасим Дания“.

По отношение на минералните ресурси в Гренландия, Тръмп изрази мнение, че въпреки че страната разполага с големи минерални находища, рядката земя не е толкова ценна, колкото се смята, и че „рядка земя“ всъщност е въпрос на рядка обработка.