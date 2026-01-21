Тръмп за сирийския президент: „Не можеш да сложиш кротко момче в такава ситуация“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази публична подкрепа за сирийския си колега Ахмед ал-Шараа, който започна офанзива срещу кюрдските сили – доскорошни съюзници на Вашингтон.

„Той работи много усърдно – президентът на Сирия. Работи изключително усилено. Силен човек, твърд човек", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Американският президент призна, че биографията на Ал-Шараа е „доста сурова“, но подчерта, че подобен контекст изисква именно такъв тип лидерство.

„Няма как да сложиш кротко момче на такъв пост и да очакваш резултати“, добави Тръмп, намеквайки, че твърдият подход на сирийския президент е неизбежен предвид мащаба и сложността на конфликта.

Изказването идва на фона на ескалиращото напрежение в Северна и Североизточна Сирия, където правителствените сили водят активни действия срещу водените от кюрди формирования, които в продължение на години разчитаха на подкрепата на САЩ в борбата срещу „Ислямска държава“.