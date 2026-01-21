Тръмп за Украйна: Това място е в беда

По отношение на войната в Украйна, Тръмп обясни на срещата в Давос, че той и Владимир Путин са обсъждали Украйна като „любима тема“, но увери, че Путин нямаше да предприеме действия, ако той бе на власт през 2022 г.

- Реклама -

„Казах: ‘Владимир, ти няма да го направиш. Той никога нямаше да го направи.’“

Тръмп обвини администрацията на Байдън за предоставянето на 350 милиарда долара на Украйна и НАТО, което той нарече „невероятна сума“, посочвайки, че при влизането си в длъжност е открил страната в тежко положение, както с границата на юг, така и с възходящата инфлация и икономическата криза.

„Това място е в беда. Всички тези неща бяха извън контрол.“