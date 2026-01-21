НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тръмп за Украйна: Това място е в беда

          21 януари 2026 | 17:03 290
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          По отношение на войната в Украйна, Тръмп обясни на срещата в Давос, че той и Владимир Путин са обсъждали Украйна като „любима тема“, но увери, че Путин нямаше да предприеме действия, ако той бе на власт през 2022 г.

          - Реклама -

          „Казах: ‘Владимир, ти няма да го направиш. Той никога нямаше да го направи.’“

          Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          Тръмп обвини администрацията на Байдън за предоставянето на 350 милиарда долара на Украйна и НАТО, което той нарече „невероятна сума“, посочвайки, че при влизането си в длъжност е открил страната в тежко положение, както с границата на юг, така и с възходящата инфлация и икономическата криза.

          „Това място е в беда. Всички тези неща бяха извън контрол.“

          По отношение на войната в Украйна, Тръмп обясни на срещата в Давос, че той и Владимир Путин са обсъждали Украйна като „любима тема“, но увери, че Путин нямаше да предприеме действия, ако той бе на власт през 2022 г.

          - Реклама -

          „Казах: ‘Владимир, ти няма да го направиш. Той никога нямаше да го направи.’“

          Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          Тръмп обвини администрацията на Байдън за предоставянето на 350 милиарда долара на Украйна и НАТО, което той нарече „невероятна сума“, посочвайки, че при влизането си в длъжност е открил страната в тежко положение, както с границата на юг, така и с възходящата инфлация и икономическата криза.

          „Това място е в беда. Всички тези неща бяха извън контрол.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Гръцките фермери спират блокадите по границите след 53 дни на протести

          Дамяна Караджова -
          Гръцките фермери обявиха, че спират блокадите по границите след 53 дни на протести.
          Европа

          Доналд Тръмп: САЩ несправедливо са третирани от НАТО

          Катя Илиева -
          Американскияет президент Доналд Тръмп подчерта на срещата в Давос преди минути, че Съединените щати са третирани несправедливо от НАТО. Той изрази разочарование от факта, че САЩ дават...
          Европа

          Доналд Тръмп: Китай е много умен, колкото повече вятърни мелници има една страна, толкова повече пари губи

          Екип Евроком -
          На срещата на върха в Давос американският президент Доналд Тръмп засегна енергийната тема. Той подчерта, че Съединените щати са предотвратили енергиен срив, който е застрашил Европа,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions