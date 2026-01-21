Тръмп се похвали в Давос: САЩ са на път да станат велики отново

Американският президент Доналд Тръмп смята, че пътят, по който администрацията на Байдън и други западни правителства са следвали, много глупав. Те са следвали този път, обръщайки гръб на това, което прави нациите „богати, могъщи и силни“. Според него, резултатът от тези политики е рекорден бюджетен и търговски дефицит, както и масова миграция.

Пред делегатите на икономическия форум в Давос, той обясни: „Честно казано, много части от нашия свят се разрушават пред нашите очи. А лидерите дори не разбират какво се случва. А онези, които разбират, не правят нищо по въпроса.“

Въпреки предсказанията на експертите, че плановете на Тръмп ще доведат до глобална рецесия и неконтролируема инфлация, той заяви, че резултатите са напълно противоположни на тези прогнози. Икономическото чудо, което Тръмп сподели, е довело до трансформация, каквато Америка не е виждала от над 100 години.

„За една година нашата програма е породила преобразяване, каквото Америка не е виждала от над 100 години.“

Тръмп подробно изброи постигнатото от неговата администрация

Отваряне на енергийни централи , вместо да ги затварят.

, вместо да ги затварят. Събаряне на неефективни вятърни мелници , които губят пари, вместо да се строят нови.

, които губят пари, вместо да се строят нови. Уволняване на бюрократи и премахване на излишната държавна администрация.

и премахване на излишната държавна администрация. Намаляване на данъците върху местните производители и вдигане на митата върху чужди държави.

върху местните производители и върху чужди държави. „Ние ги уволняваме. И те излизат и си намират работа в частния сектор, по два и три пъти повече от това, което изкарваха в правителството.“

През последната година администрацията на Тръмп е успяла да намали федералните разходи с 100 милиарда долара и да съкратят федералния бюджетен дефицит с 27%. Тръмп се похвали с най-голямото едногодишно намаление на правителствената заетост от края на Втората световна война.

„За 12 месеца ние премахнахме над 270 000 бюрократи от федералните заплати. Най-голямото едногодишно намаление на правителствената заетост от края на Втората световна война.“

Президентът заключи, че въпреки съпротивата, САЩ са на път да станат велики отново, като премахват излишната бюрокрация и намаляват правителствените разходи.