      сряда, 21.01.26
          Трифонов за „юмрука на протеста": Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили

          21 януари 2026 | 14:35
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов сподели в социалните мрежи, че гласуването с нови машини, оборудвани със сканиращи устройства, ще гарантира почтеността на изборите. Според него, сегашните машини са опорочени и не трябва да им се има доверие.

          Трифонов напомни, че предложението за промяна в Изборния кодекс, за смяна на машините и премахване на мъртвите души в избирателните списъци, е било направено още преди една година от парламентарната група на „Има такъв народ“. Лидерът на партията подчерта, че мъртвите души в списъците вече дълго време променят резултатите от изборите и че е крайно време да се премахнат. Той изрази недоволството си, че този проблем не е бил решен в продължение на години.

          Трифонов също така коментира и позицията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), които според него искат да изтеглят предложените промени, заплашвайки с „юмрука на протеста“. Лидерът на ИТН посочи, че някои представители на ПП-ДБ са се самозабравили и изгубили връзка с реалността, като подмолно премълчават, че голяма част от софиянци трябва да се справят с „боклука на кмета“.

          Трифонов завърши с увереността си, че българският народ ще изправи истината и ще възтържествува в крайна сметка, както по отношение на протестите, така и по отношение на текущите проблеми в столицата.

