Удари по енергийни обекти оставиха АЕЦ „Чернобил“ без ток

Руските удари срещу украинската енергийна инфраструктура прекъснаха електрозахранването на подстанции, които осигуряват ток за АЕЦ „Чернобил“. Инцидентът е станал на 20 януари и е вторият подобен случай само за дни, след като централата остана без електрозахранване и на 12 януари.

- Реклама -

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси съобщи, че военните действия са повредили няколко ключови електроподстанции, жизненоважни за ядрената безопасност на „Чернобил“. По думите му подобни инциденти увеличават риска за всички ядрени обекти в Украйна.

Само дни по-рано украинското военно разузнаване предупреди, че Русия подготвя удари именно по енергийните съоръжения, от които зависят атомните електроцентрали в страната. Между 11 и 18 януари екипи на МААЕ са регистрирали военни дейности или въздушни тревоги около всичките пет ядрени обекта в Украйна.

Москва омаловажи последиците от прекъсването на електрозахранването. Постоянният представител на Русия в ООН във Виена Михаил Улянов заяви, че става дума за „незначителни прекъсвания“, които не носят риск от ядрена катастрофа. Той отрече Русия умишлено да цели влошаване на електроснабдяването на украинските АЕЦ и обвини Киев, че „драматизира“ ситуацията, търсейки помощ от МААЕ.

В същото време експерти подчертават, че прекъсването на тока не е изолиран случай. Русия системно нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна, включително по подстанции и мрежи за пренос на електроенергия. Тези атаки увеличават риска от тежки и дълготрайни повреди, чието възстановяване може да отнеме месеци или дори години.

През нощта на 19 срещу 20 януари руски ракетни и дронови удари нанесоха сериозни щети на енергийната система в различни части на страната, включително в Киев. На този фон руският външен министър Сергей Лавров повтори позицията на Кремъл за първоначалните военни цели и отново обвини Украйна за началото на войната, в навечерието на очаквани международни разговори в Давос.