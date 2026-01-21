Предстоящите предсрочни парламентарни избори в България отново са в центъра на правни и политически дискусии, породени от последните промени в Изборния кодекс. В ефира на Евроком, адвокат Валя Гигова коментира решението на Правната комисия, която заседава три дни и три нощи, като подчертава сериозните опасения, които тези изменения предизвикват сред юридическата общност. Интервюто е част от критичния дебат, след като политическата формация ППДБ определи случилото се като „атентат върху избирателния кодекс“.

- Реклама -

Адвокат Гигов, категорично заявява, че не бива да се правят промени в изборното законодателство непосредствено преди предсрочни или каквито и да е избори. Основният аргумент е, че както избирателите, така и изборната администрация се нуждаят от достатъчно време – едните, за да се подготвят за провеждането на вота, а другите, за да се ориентират в начина на гласуване.

„Всякакви промени, които се правят прибързано, всякакви промени, които се правят в много кратък срок преди изборите, водят до липса на доверие у избирателя да участва в изборния процес“, предупреждава Валя Гигова. Тя изтъква, че именно проблемът с доверието е най-голямото предизвикателство пред изборите в страната. Въвеждането на изцяло нова система за машинно преброяване на гласовете чрез сканиращи устройства, за което се говори, също е предмет на критика от нейна страна.

Има сериозен скептицизъм относно новите сканиращи машини, които би трябвало да бъдат въведени за предстоящите избори. Катя Илиева попита дали разликите с т.нар. „мадуровки“ ще бъдат качествени. Адвокат Гигова отбелязва, че малцина са виждали как работят тези машини, а още по-малко е адекватно въвеждането на изцяло нова технология едва два месеца преди изборен процес. „Най-важното нещо е всички да са убедени, че изборите ще бъдат честни, че ще има предвидими правила, че всеки знае какво да направи в рамките на този процес“, посочва тя.

Според Гигова, новите машини не решават нито един от акцентираните проблеми на изборния процес у нас. Тъй като бюлетината остава хартиена, остават и съмненията относно възможността тя да бъде снимана или манипулирана, както е наблюдавано досега. Освен това, възраженията по отношение на сегашните технологии, касаещи софтуера, важат със същата сила и за новите сканиращи устройства. „Ако нямаме доверие в сегашните, не би трябвало да имаме доверие и в бъдещите машини“, заключава адвокатът, подчертавайки, че всички тези аргументи не са в полза на нова технология.

Отделно от дебата за финансовата тежест от закупуването на нови машини, която тя определя като въпрос на политическо решение, Валя Гигова твърди, че нейните съображения са изцяло правни. Като адвокат, тя винаги изхожда от правото, а не от политиката. „Ние сме изправени в ситуация, в която в последния момент се казва как ще бъде проведен избор“, възмущава се тя, като акцентира върху невъзможността за два месеца да се купят, тестват и изпробват машини при липса на достатъчно време.

На въпроса защо тези промени се правят „в 12 без 5“ и дали това е с цел запазване на старите схеми за купуване на гласове, адвокат Гигова отговаря, че не го разбира и няма разумно обяснение за подобни действия. Според нея, това не е в полза на никого, тъй като всички политически сили и цялата система страдат от липсата на доверие в изборния процес. За да има доверие, са необходими ясни правила, които да са известни предварително и да осигуряват предвидимост.

Особено тревожен е фактът, че дори не е ясно от кой момент ще започне прилагането на новата система за гласуване с машини. Въпреки че законът трябва да има конкретна дата на влизане в сила, в предложения проект не е ясно за кой точно избор се отнася въвеждането на новите технологии. Адвокат Гигова уточнява, че новите машини очевидно няма да бъдат доставени за сегашните избори. В тази ситуация, тя смята, че най-доброто и разумно решение е предстоящите избори да се проведат по сегашните правила, със сегашните машини и хартиени бюлетини, за да могат всички хора да се успокоят. „Това напрежение в обществото е изключително вредно за предстоящите избори“, подчертава тя.

В края на разговора Катя Илиева повдига въпроса за персоналните нападки към Валя Гигова, която е обвинявана, че със своята позиция защитава интересите на политически фигури като Бойко Борисов, Делян Пеевски, БСП или „Има такъв народ“. Адвокат Гигова решително отхвърля тези обвинения. Тя заявява, че от години слуша подобни твърдения, но не защитава никакви политически интереси. Адвокатурата е неполитическа организация с една единствена задача – да отстоява правата на българските граждани.

„За мен и за адвокатурата каузата е без политика и без свят. Каузата на адвокатурата са българските граждани“, категорична е Гигова. Тя настоява, че след като голяма част от гражданите гласуват машинно, трябва да им бъде предоставена тази възможност. Същевременно, онези, които не могат или не желаят, трябва да гласуват на хартиена бюлетина. Държавата не бива да налага конкретни модели в последния момент и да принуждава хората да участват в изборен процес, който не познават. Адвокат Гигова е убедена, че липсата на политически пристрастия е доказана през над 20-годишното ѝ участие в правни комисии и Народното събрание, а съвпадението на нейните разбирания с предложенията на една или друга политическа сила не променя ясно артикулираните ѝ правни позиции.“, каза тя и благодари за участието си.