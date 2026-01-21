Кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти предстоящата оставка на президента Румен Радев, като подчерта, че „всеки човек или партия, който допринася София да бъде третирана по-честно, е добре дошъл“. Градоначалникът очаква раздвижване на политическия терен след този ход.

Основната тревога на Терзиев е свързана с бъдещето на столицата. Той изрази желание да види кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана справедливо. Според него тепърва предстои да стане ясно каква програма ще представи Румен Радев, в какъв формат би се явил на избори, каква ще бъде геополитическата му ориентация и кои ще са неговите приоритети.

Столичният кмет допълни, че за него е критично София „да си получава парите, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани и да се спъва работата за града“. Това изявление идва, след като на 19 януари президентът Румен Радев обяви в специално обръщение към нацията, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд. Съдът от своя страна вече образува дело във вторник по повод постъпилата оставка.