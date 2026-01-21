Венецуела ще насочи 300 млн. долара от петролни приходи към стабилизиране на боливара

Временният лидер на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ще използва 300 милиона долара от приходи, реализирани от продажба на венецуелски суров петрол от страна на Съединените щати, за да подкрепи отслабналата национална валута – боливара.

По думите на Делси Родригес, първият транш от общо 500 милиона долара, получени по сделката, ще бъде насочен към „стабилизиране“ на валутния пазар. Целта е „защита на доходите и покупателната способност на работниците“, подчерта тя.

Решението идва на фона на силен натиск върху боливара, който през последните месеци се обезценява заради икономическата нестабилност, инфлацията и ограничения достъп до валутни резерви. Властите в Венецуела разчитат, че интервенцията ще ограничи спекулативните движения и ще донесе временно облекчение за вътрешния пазар.

Родригес не уточни в какъв времеви хоризонт ще бъдат разпределени средствата, нито механизмите за интервенция, но подчерта, че приоритет остава социалната защита в условията на продължаваща икономическа турбулентност.